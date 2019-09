Pas de suivi sur l’issue des plaintes contre les policiers déposées par les Autochtones

Or, le ministère de la Sécurité publique du Québec, qui publie un rapport annuel sur les allégations criminelles impliquant des policiers, a refusé de divulguer combien des victimes sont des Autochtones.



Il en va de même pour le Bureau des enquêtes indépendantes (BEI) qui est chargé d’étudier les incidents dans lesquels une arme à feu a été utilisée ou lorsqu'une personne a été blessée dans une opération policière.

En septembre 2018, le BEI a reçu le mandat exclusif de s’occuper de toute allégation d’agression ou de violence sexuelle par un agent de la police. Le Bureau donne de l’information sur le nombre total de plaintes, catégorisées par région et par corps policier et il rend public le nombre de personnes autochtones qui ont porté plainte contre les policiers.

La directrice du Bureau des enquêtes indépendantes, Madeleine Giauque. (ARCHIVES) Photo : The Canadian Press / Ryan Remiorz

Cependant, le BEI ne dit pas combien de plaintes déposées par des Autochtones sont de nature sexuelle. Il ne révèle pas, non plus, le nombre de ces plaintes rejetées à l’interne par sa directrice, Madeleine Giauque, ni le nombre de plaintes qu’elle remet aux procureurs de la couronne pour savoir si des actions doivent être intentés devant les tribunaux.

Une procédure que ne comprend pas le chef de l’Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL), Ghislain Picard. Il se demande pourquoi le BEI rend public le nombre de plaintes déposées par les Autochtones en comparaison avec les non-Autochtones, mais qu’il ne dévoile pas l’issue de ces plaintes.

« Si vous considérez ces facteurs au début, mais qu’en fin de compte vous mélangez toutes les plaintes à la fin du processus, à quoi ça sert de le faire en premier lieu? » souligne le chef.

Ghislain Picard a livré sa plaidoirie devant la Commission Viens en décembre 2018. Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

Ghislain Picard reconnaît cependant que le BEI a fait des efforts pour améliorer ses relations avec les Premières Nations en engageant un agent de liaison autochtone pour former les enquêteurs au sujet des différences culturelles et pour sensibiliser les Premières Nations et les Inuit au rôle du BEI.

Par contre, le chef de l’APNQL s’attend à ce qu'on en fasse plus pour aider à rebâtir les relations entre la police et les Autochtones qui se détériorent depuis des décennies. Il croit que les Inuit et les gens des Premières Nations doivent voir des représentants de leurs communautés parmi les enquêteurs pour se sentir compris.

« Tous les efforts doivent être faits pour aider à rétablir la confiance », ajoute-t-il.

Dans son rapport annuel publié mercredi, le BEI affirme que 8 membres sur les 44 personnes qui constituent son personnel d’enquête sont de diverses origines ethniques. Aucun n’est Autochtone.

Commission Viens

Le chef Picard a beaucoup d’attentes envers le commissaire Jacques Viens, un ancien juge de la Cour supérieure du Québec, qui a entendu des centaines d’histoires témoignant de la discrimination et du racisme vécu par les Inuit et les Premières Nations. Il espère que la question du suivi des plaintes sera une de ses recommandations principales.

Lundi prochain, tous les yeux seront tournés vers Val-d’Or pour la présentation du rapport de la Commission Viens. Mais ce ne serait pas le cas, si 93 hommes et femmes majoritairement autochtones, n’avaient pas porté plainte pour la façon dont ils ont été traités par un policier dans la province.

L'honorable juge à la retraite Jacques Viens, président de la La Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (CERP), déposera son rapport lundi, le 30 septembre prochain. Photo : Radio-Canada / Jean-François Villeneuve

Tout a commencé avec les 14 poursuites pour agression sexuelle déposées contre des policiers à la suite d’un reportage-choc de l’émission Enquête de Radio-Canada. Diffusé en octobre 2015, il dévoilait les allégations de femmes autochtones qui affirmaient avoir été harcelées et maltraitées par des agents de la Sûreté du Québec de Val-d'Or.

Entre avril 2016 et juin 2018, 55 autres personnes d’un peu partout au Québec ont déposé des plaintes à ce sujet.

Les procureurs de la couronne n’ont pas encore dévoilé combien, sur ces 55 cas, comportaient des allégations de nature sexuelle.

Jusqu’à présent, il n’est pas possible de savoir si les femmes autochtones sont plus ou moins susceptibles d’être agressées sexuellement par un policier que les femmes non autochtones.

-Avec les informations de Catou MacKinnon de CBC News.