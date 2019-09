Pourquoi les communautés Haudenosaunee ne voteront pas le 21 octobre

La Confédération iroquoise Haudenosaunee inclut les Mohawk, Onondaga, Oneida, Cayuga et Tuscarora. Sept communautés, majoritairement mohawk, qui sont situées dans le sud du Québec et de l’Ontario.

Selon les statistiques d’Élections Canada, 1 851 personnes ont voté lors des élections de 2015 à travers les sept communautés iroquoises, ce qui représente seulement 6,6% des électeurs éligibles qui vivent dans les réserves de cette communauté.

Une situation d'abstention chez les nations iroquoises qui va se répéter le mois prochain, selon le secrétaire de la Nation Mohawk de Kahnawake et membre du comité de relations externes Haudenosaunee, Kenneth Deer. D’après lui, ce refus de voter est non seulement politique, mais aussi historique et fondamental à l’identité Haudenosaunee.

« En tant que Mohawks et Haudenosaunee, nous ne croyons pas être des citoyens canadiens ou américains. Nous croyons être un peuple souverain avant le contact (avec les Européens) », explique Kenneth Deer en ajoutant que voter serait une violation des relations établies dans un traité avec le wampum à deux voies.

Wampum à deux voies

Le wampum à deux voies symbolise la relation entre la Confédération iroquoise Haudenosaunee et les colons européens. Photo : Radio-Canada / Jessica Deer/CBC

Les wampums sont des tissages de coquillages blancs qui sont utilisés comme symbole des lois, traditions et moment marquants de l’histoire Haudenosaunee. Selon la Confédération iroquoise Haudenosaunee, le Kaswentah, ou wampum à deux voies, date des débuts du XVIIe siècle. Il représente un accord de paix et de respect mutuel entre les Mohawk et les Néerlandais, les premiers Européens avec qui ils sont entrés en contact.

L’accord a été enregistré avec un tissage de coquillages avec deux rangées parallèles de coquillages mauves qui représentent deux embarcations qui naviguent sur la rivière : un bateau pour les Néerlandais et un canot pour les Haudenosaunee, chacun avec ses propres lois, coutumes et langues.

« Les deux navires navigueront sur la rivière, côte à côte, sans jamais interférer dans la vie de l’autre », raconte le membre du comité de relations externes Haudenosaunee.

Le wampum à deux voies est vu comme un traité vivant et les Haudenosaunee continuent à l’utiliser comme un guide pour les relations, tant entre eux, qu’avec les autres nations afin de coexister en paix sans interférer dans les affaires de l’autre.

« C’est notre façon de voir le monde et notre manière d’interagir avec tous les gouvernements, que ce soit celui néerlandais, français, américain ou canadien, précise Kenneth Deer. Ce n’est pas à nous dans notre canot de décider qui prend le gouvernail du navire avec des voiles. En votant lors des élections canadiennes, nous violons cette relation à deux voies que nous avons avec les gouvernements. »

Pas de l’apathie

Lors des élections de 2015, le taux de participation des Autochtones qui vivent dans une réserve était de 61,5%, soit dix fois la participation des nations iroquoises. Une augmentation de 14% par rapport à l’élection précédente. Le 9 septembre, lorsque le chef de l’Assemblée des Premières Nations, Perry Bellegarde, a dévoilé les priorités des Autochtones, il a dit souhaiter que ce taux de participation soit encore plus important cette année.

Perry Bellegarde a expliqué qu’il n’avait jamais voté lors d’une élection fédérale avant celle de 2015, mais depuis, il a accepté le concept de double citoyenneté. Il veut que les Premières Nations s’impliquent davantage en politique.

« Quand j’étais jeune, j’ai appris que nous ne devions pas voter parce que nous avons un traité et que ce n’est pas notre gouvernement, affirme le chef de l’APN. Nous devons utiliser tous nos outils dans notre boîte et toutes nos flèches dans notre carquois pour qu’il y ait du changement dans les politiques et les lois. Le vote est un de nos outils. »

Courtney Skye, une chercheuse de l’Institut Yellowhead de Toronto, croit que les statistiques sur le taux de participation des nations iroquoises ne reflètent pas une apathie. En 2015, 883 personnes de sa communauté, les Six Nations de la Grand River, ont voté. Cette communauté du sud de l’Ontario est la plus grande collectivité des Première Nations au Canada avec plus de 27 000 membres et 12 803 personnes qui vivent dans les réserves.

« C’est une décision importante et ils sont conscients de la relation entre le fait de voter et celui de valider les formes de gouvernance du colonisateur, mais aussi de l’importance de la participation, souligne Courtney Skye. Pendant longtemps, nous n’avions pas le droit de vote. Maintenant que ce droit a été étendu, les gens préfèrent passer du temps dans leur communauté, développer leur propre système de gouvernance, guérir des blessures du colonialisme et résister à ses impacts, plutôt que de passer du temps dans les systèmes des colonisateurs. »

Dans la communauté de Kahnawake, près de Montréal, les bureaux de vote ne sont pas permis sur le territoire de la réserve. Avec une population dans la communauté de 7 917 personnes, seulement 56 électeurs ont voté en 2015. Et pour certains, ce chiffre est étonnamment élevé.

« C’est à se demander : connaissent-ils notre histoire? Connaissent-ils notre culture et participeraient-ils s’ils avaient été éduqués et s’ils connaissaient nos concepts et philisophies », se questionne Kahsennenhawe Sky-Deer, une chef du Conseil Mohawk de Kahnawake.

Kahsennenhawe Sky-Deer est une chef du Conseil Mohawk de Kahnawake. Elle croit que les Haudenosaunee ne devraient pas voter. Photo : Radio-Canada / Jessica Deer/CBC

« N’importe qui, qui sait ce que ça veut dire d’être Haudenosaunee n’embarquerait pas dans ce bateau parce que ce n’est pas le nôtre », ajoute-t-elle.

La chef reconnaît que certains Haudenosaunee pourraient voir le conseil de bande comme une partie du bateau du colonisateur puisqu’il s’agit d’un système de gouvernance imposé par la Loi sur les Indiens, mais elle dit n’avoir jamais voté dans une élection fédérale.

La vie de tous les jours se vit à bord du bateau

La problématique est plus compliquée pour Timmy J. Montour, un travailleur dans la construction de Kahnawake. Il est une des 56 personnes qui ont exercé leur droit de vote en 2015. C’est la première fois qu’il votait lors d’une élection fédérale et il l’a fait parce qu’il ne voulait pas que le gouvernement conservateur de Stephen Harper remporte un autre mandat.

Timmy J. Montour est un travailleur dans la construction de Kahnawake. Il a voté lors des dernières élections fédérales. Photo : Radio-Canada / Jessica Deer/CBC

« Est-ce que nous sommes dans notre canot? Non, la vie de tous les jours se passe dans le bateau. Tous les aspects de notre vie sont régis par le Canada, qu’on le veuille ou pas. Ce qu’ils vont faire nous affecte parce qu’on vit ici, alors on devrait s’y intéresser », plaide-t-il

En tant que Haudenosaunee qui vit dans un milieu urbain, Terri Monture raconte qu’il faut parfois négocier lorsqu’il vient le temps de voter.

« L’aile droite et l’aile gauche appartiennent au même oiseau colonisateur qui défèque sur nous ».

Originaire des Six Nations de la Grand River, elle habite à Toronto depuis plus de 30 ans. Elle a voté aux élections dans sa jeune vingtaine, mais son opinion a changé après un « éveil politique » durant la crise d’Oka en 1990.

« Pourquoi voter dans un système qui nous oppresse continuellement? Nous n’aurons jamais justice pour notre peuple », clame-t-elle.

Maintenant, Terri Monture vote seulement lors des élections municipales. Elle dit donner tout son appui au NPD, à un point tel qu’elle a déjà donné de l’argent au parti et fait du porte-à-porte pour des amis qui se sont porté candidats.

« Je crois qu’il faut mettre un peu d’énergie dans ces partis qui pourraient être utiles aux causes de Autochtones et que pourraient mettre en place des bonnes politiques », affirme-t-elle en ajoutant qu’elle ne croit pas que la population autochtone est suffisamment importante pour changer la direction du grand bateau.

- Avec les informations de Jessica Deer de CBC.