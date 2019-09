De jeunes Autochtones ouvriront la marche du climat à Montréal en compagnie de Greta Thunberg

C’est à la demande de la jeune Suédoise que des membres du Réseau jeunesse des Premières Nations du Québec et du Labrador l’accompagneront en première ligne, précise l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador (l’APNQL) dans un communiqué publié mardi.

« Nous nous devons de rester à l’écoute de ceux qui hériteront des gestes que nous posons et des décisions que nous prenons, aujourd’hui. Comme groupes engagés dans la lutte aux changements climatiques, nous avons la responsabilité de porter le message des jeunes », déclare le chef Ghislain Picard dans ce même communiqué.

La manifestation pour le climat de vendredi risque d’être une des plus grosses manifestations jamais organisées à Montréal avec la participation des plus grands syndicats du Québec, des universités et des cégeps.

Des rassemblements auront lieu également à Québec, Gatineau, Sherbrooke, Joliette, Trois-Rivières, Rimouski, Saguenay et dans diverses autres municipalités.

Une marche semblable avait rassemblé le 15 mars des dizaines de milliers d'écoliers et d'étudiants des niveaux secondaire, collégial et universitaire dans les rues de Montréal.