La résistance des femmes autochtones explorée à l'UQAM

Selon Véronica Gomes, co-organisatrice de l'événement, s'il est beaucoup question des violences envers les femmes autochtones, il est également nécessaire de « parler résistances, luttes et forces », et ainsi « souligner comment [ces] femmes résistent à travers les Amériques ».

L'événement, qui rassemble une trentaine de participantes – panélistes, expertes, conférencières, etc. –, porte entre autres sur le leadership des femmes dans les luttes autochtones, la poursuite de l'ouverture des dialogues avec les membres des Premières Nations en milieu académique, ainsi que sur les pratiques permettant d'alimenter la décolonisation.

« C'est un succès inattendu : toutes les places sont réservées », mentionne Mme Gomes, qui précise que l'événement veut éviter la structure académique traditionnelle, où des conférenciers prononcent des allocutions ou débattent devant le public. Tous peuvent ainsi participer et témoigner de leurs expériences.

Parmi les invitées, on compte la présidente de Femmes autochtones du Québec, Viviane Michel; la penseure et activiste anticoloniale et décoloniale mexicaine Carmen Cariño Trujillo; la chercheuse péruvienne Sharie Neira Rios; l'éducatrice aux droits humains et aux droits des peuples autochtones Anishnabe Widia Larivière; la professeure en sociologie Leila Celis; la militante et chroniqueuse Maïtée Labrecque-Saganash, et la militante féministe et doctorante en Sociologie et Genre Rosa Muriel Mestanza.

Vendredi, la ministre Sylvie D'Amours, responsable des Affaires autochtones, sera sur place. « Son écoute est appréciée », souligne Véronica Gomes.

L'événement se déroule à l'Agora Hydro-Québec, au Pavillon Coeur des sciences, non loin de la Place des arts.