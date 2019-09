Elisapie, Florent Vollant finalistes au Gala de musique autochtone Teweikan

Le gala Teweikan, qui souligne le talent des artistes issus des Premières Nations et des Inuit du Québec-Labrador, a dévoilé ses finalistes pour ses huit catégories.

Dans la catégorie « Meilleur album », l'auteur-compositeur-interprète originaire de Maliotenam, Matiu, est cité, en compagnie d'Elisapie et du duo hip-hop de la nation naskapie, Violent Ground.

Elisapie, Violent Ground et Matiu sont également nommés dans la catégorie « meilleur spectacle », en compagnie de Florent Vollant et de l'artiste folk atikamekw Laura Niquay. Le gagnant sera déterminé par un vote du public.

Dans la catégorie « artiste ou groupe de la relève », on retrouve Violent Ground, de même que l'artiste oji-crie Anachnid et le producteur et musicien Pakesso Mukash, qui est cri et abénaquis.

D'autres catégories incluent « Artiste ou groupe de style Blues et/ou Rock », « Artiste ou groupe de style Folk », « Artiste ou groupe de style Country », « Artiste ou groupe de musique d’expression moderne » ou encore « Artiste ou groupe s’exprimant dans une langue autochtone ».

L'événement est organisé par la Société de communication attikamek-montagnais (SOCAM), qui regroupe le réseau de radiodiffusion des 3 communautés atikamekw et des 11 communautés innues.

Le président d’honneur du gala est le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, et l’animation est confiée à la journaliste de Radio-Canada Anne Panasuk.