Les Anicinapek de Winneway en Abitibi maintenus dans la dépendance

Non sans avoir pris le soin de nous offrir d’abord un délicieux repas traditionnel (les Anicinapek sont accueillants et chaleureux), les représentants officiels de la communauté nous ont par la suite entretenus sur la complexité du statut qui affecte Winneway.

La communauté n’est pas une réserve. Elle est plutôt classifiée comme un « établissement indien ». Il y a déjà un long moment que le conseil de bande est en négociation pour définir le statut légal du bout de terre qu’ils occupent.

Les établissements indiens sont des parcelles d’un territoire sans statut. Les Premières Nations y sont installées comme dans une réserve, mais le conseil de bande ne peut pas réglementer son exploitation, car des portions de territoires n’ont jamais été officiellement réservées à leur usage.

D’ailleurs, la communauté algonquine a eu à déménager quelques fois en raison de l’exploitation de son territoire par d’autres entités. Déménagements non souhaités on s’entend!

Par exemple, lorsqu’Hydro-Québec a érigé comme bon lui semblait des barrages hydro-électriques sans vraiment d’égards pour le mode de vie de ces Anicinapek, de grandes parties de leur territoire ont été inondées. Ils ont été obligés de déplacer leur domicile à quelques reprises parce que leur mode de vie ne pouvait plus être exercé.

Aujourd’hui, cette petite communauté de 107 maisons est située sur la rive sud de la rivière Winneway, à 114 kilomètres à l'est de Ville-Marie, au Témiscamingue. Le territoire repose sur 37,84 hectares. Imaginez : une surface de 0.4 km2 pour environ 700 personnes!

Bien que la superficie de la communauté soit à ce point restreinte, les assises territoriales y sont pourtant très complexes. On y retrouve 4 entités différentes qui s’y chevauchent et qui empêchent de voir clair dans l’utilisation du territoire et le développement économique possible.

Winneway est en partie délimitée par des frontières imposées par Ottawa et Québec. Ensuite, la réglementation municipale du village de Laforce s’y applique en partie. Enfin, une quatrième complexité : une fraction de la communauté est située sur des terres qui appartiennent aux Oblats de Marie-Immaculée.

Bien qu’une réserve puisse paraître gouvernée par un conseil de bande, il se trouve que dans toute situation, une réserve indienne est toujours sous juridiction fédérale. Ottawa est le vrai propriétaire. On est alors loin de parler d’autonomie gouvernementale.

La position de chacun

Les Oblats qui sont en partie propriétaire ont signé un contrat avec Ottawa pour la location de la fraction du territoire qui leur appartient. Cette parcelle de terrain est pour le moment destinée à l’usage de la Première Nation, mais avec une date d’expiration.

La municipalité de Laforce quant à elle, perçoit des taxes sur les quelques maisons de la communauté autochtone qui se retrouvent sur son territoire. La municipalité de Laforce applique une politique de « deux poids, deux mesures ». L’entretien du chemin sous sa responsabilité souffre d’une carence visible dès qu’on s’y approche.

Ottawa et Québec eux s’entêtent à vouloir contenir les Autochtones de Winneway dans un périmètre restreint, à propriété multiple, qui rend impossible toute stratégie de développement économique.

Pourtant, ce que souhaitent les Winnewayinini, c’est d’en finir avec la dépendance grâce à une stratégie de développement économique. Ils ont d’ailleurs plein d’idées. Ils aimeraient être consultés et considérés comme des acteurs dans les secteurs de l’exploitation forestière et des mines. De même que leur apport leur apparaît essentiel pour tout ce qui concerne la chasse et la pêche.

Le conseil de bande demande également que l’obligation de consulter et d’accommoder soit respectée comme le prévoit une récente décision de la Cour suprême dans le dossier du gazoduc Trans-Mountain.

Le chef Steeve Mathias nous a expliqué que les Winnewayinini avaient toujours manifesté le désir d’établir une gestion autonome des ressources du territoire. C’est la clé du développement économique durable de cette nation.

Loin de s’isoler, Winneway est aussi ouverte à la cogestion avec les différents paliers gouvernementaux ou les municipalités autour. Selon le chef, cette façon de faire leur permettrait de profiter eux aussi des ressources qui les entourent et surtout d’accéder à une autodétermination. Ça leur permettrait en même temps de veiller à la protection du territoire.

Conséquences du refus d’avoir le statut de réserve

La communauté de Winneway se retrouve dans une situation très inconfortable. L’absence de statut de réserve la prive non seulement de financement essentiel, mais en plus la solution proposée par Ottawa consisterait à accepter le statut de réserve, mais dans un territoire qui ferait à peine un demi-kilomètre!

Ce n’est rien d’autre que d’officialiser un statut de dépendance pour l’éternité!

Je suis toujours abasourdie de voir que l’institutionnalisation de la dépendance demeure la façon privilégiée de régler le sort des Autochtones au Canada. Pourtant, vous êtes devant un exemple concret d’une communauté qui veut en finir avec cette dépendance, qui veut être responsable d’elle-même. Bref s’autogouverner.

La moitié des habitants de Winneway ont moins de 25 ans et les dirigeants de la communauté souhaitent un avenir pour eux. Ce n’est pas en acceptant de devenir une réserve au sens de la Loi sur les Indiens avec un territoire grand comme un mouchoir de poche qu’ils vont assurer cette autodétermination.

Les gouvernements tentent peut-être de les diriger et de décider de leur sort, mais ils résistent. Comme la majorité des Autochtones de ce pays, ces Anicipapek se démarquent de par leur grande résilience. J’ai aussi compris une fois de plus qu’à Winneway comme dans toutes les communautés autochtones, les jeunes constituent le grand moteur de nos aspirations à une vie meilleure qui passe par notre autonomie.