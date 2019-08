Sauvage, un parfum aux odeurs de scandale

La campagne publicitaire entourant le nouveau parfum « Sauvage » créé par la Maison Dior suscite la polémique avant même sa sortie. Huit heures après la publication, le message avait généré plus de 4500 commentaires positifs et négatifs et avait été vu 662 800 fois.

« Un authentique voyage au plus profond de l'âme autochtone dans un territoire sacré, fondateur et séculier. Plus à venir. Le 1er septembre », pouvait-on lire sur la publication Twitter de Dior accompagnée d’un extrait vidéo d’une dizaine de secondes d’un danseur autochtone s’exécutant en plein cœur du désert américain. Ce message Twitter a été retiré vendredi en fin de journée.

Les internautes se sont rapidement déchaînés vendredi dès l’apparition de ces images publicisant la récente création de Dior.

Certains utilisateurs du réseau social y ont vu du racisme. Pour d’autres il s’agissait d’un exemple flagrant d’appropriation culturelle.

D’autres encore y ont vu une erreur de jugement, particulièrement dans cette association du mot « sauvage » avec les Autochtones.

« Bonjour Dior, comment pouvez-vous ne pas comprendre à quel point c’est raciste », s’insurgeaient certains. « Ils comprennent. Ils s'en fichent », répliquaient d’autres.

« Cette erreur de marketing sera étudiée pendant longtemps dans les écoles de commerce », commentait un autre internaute.

« Johnny Depp n'est pas autochtone. Dior n'appartient pas à des Autochtones. Qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Je suis autochtone, et j'en ai des frissons », réagissait un autre, faisant référence à la collaboration de l’acteur américain, et égérie de la Maison Dior, dans cette campagne publicitaire.

« Des Autochtones ont travaillé sur ce projet, étaient enthousiastes à l'idée d'aider et les gens dans les commentaires veulent ruiner cela, triste », se désole plutôt une internaute.

Au Canada, les Autochtones ont eux aussi réagi. Un internaute de Kitigan Zibi a écrit directement à la Maison Dior que « consulter un seul groupe ne donne pas la légitimité d’homogénéiser l’identité autochtone et de perpétuer l’idée que les Autochtones sont des sauvages. »

Pour toute réponse, on lui a indiqué que Dior avait consulté des Autochtones américains lors de la préparation de cette campagne publicitaire et on l’invitait à découvrir la publicité complète le 1er septembre.

Craignait-on la polémique?

Une vidéo sur les coulisses du tournage a été publiée vendredi soir sur le compte Twitter de Dior permettant de découvrir « l'histoire qui se cache derrière la création de cette vidéo : une lettre d'amour à l'esprit d'une terre à protéger, des cultures qui devraient être célébrées, et une population à honorer », peut-on lire.

La vidéo ne manque pas de rappeler que des Autochtones ont été impliqués dans la création de cette publicité.

« Pour moi Sauvage c’était plutôt la notion de grands espaces et de grandes étendues », explique aussi le parfumeur-créateur chez Dior, François Demachy, dans un autre extrait promotionnel présenté sur le site internet de la Maison Dior, alors qu’il raconte son inspiration entourant la création du parfum Sauvage.

En fait, la publicité complète est sur YouTube depuis déjà deux semaines. Elle a été mise en ligne par la Maison Dior et partagée par Johnny Depp sur son compte Twitter. Là aussi les réactions n’ont pas tardé.

« Salut, c'est raciste et terrible. Changer le nom en "colonisateur"? » lui répond une blogueuse.