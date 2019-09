Camp Minogami : créer un pont vers les Premières Nations

Le camp Minogami, près de Shawinigan, a entrepris il y a quelques années un travail introspectif sur ses relations avec les Premières Nations. Voisin des nations atikamekw et crie, le camp a décidé de se défaire de certaines de ses traditions et multiplie les initiatives pour rencontrer les communautés.

Fondé par l’abbé Raoul Cloutier en 1963, le camp Minogami est attaché à ses coutumes et forme une petite communauté tissée serrée.

« Il y a vraiment un esprit de famille ici. Les campeurs reviennent chaque été et deviennent souvent moniteurs après », dit Laurence Desmarais, une étudiante au doctorat en études du colonialisme à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue.

Elle-même ancienne campeuse et monitrice, elle est coordonnatrice du chantier de renouvellement des relations entre le camp Minogami et les Premières Nations.

Il y a environ quatre ans, appuyée par d'autres anciens du camp, elle a lancé l’idée de remanier certaines traditions du camp qui l’a vue grandir.

« Je repensais aux trucs qu’on faisait et je me disais qu’on ne pouvait pas continuer à faire ça », affirme-t-elle.

Depuis les débuts du camp, à chaque épreuve réussie, les enfants recevaient une plume. À la fin de leur séjour, ils pouvaient confectionner une coiffe. Des chansons, jugées racistes par des anciens campeurs, telles que le Sol indien, faisaient aussi partie de l'héritage du camp.

Depuis le début des réflexions, ces chansons ont cessé d'être chantées et les plumes ont été remplacées par des badges conçus par les artistes atikamekw Délima Chachai, Katheri W. Chachai, Noat Biroté-Boivin, Terry Randy Awashish et Christiane Biroté.

Le camp Minogami a collaboré avec des artistes atikamekw du Collectif Tapiskwan pour concevoir les badges. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

« On n’a pas confronté les gens. On les a plutôt questionnés sur comment ils se sentaient par rapport à certaines choses et c’est en discutant qu’on a décidé de faire des changements », explique Laurence Desmarais.

« Il n’y a jamais eu de plainte, dit-elle. C’était vraiment une volonté interne. »

Selon le directeur du camp, Laurent Gagné, l’initiative a été bien reçue au sein des employés.

« Il y a des anciens du camp qui sont très attachés à nos traditions, mais ce travail qu’on fait est très bien perçu », dit-il.

L'étudiante au doctorat Laurence Desmarais et le directeur du camp Laurent Gagné. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Situé en Mauricie, le site où se trouve le camp était jadis fréquenté par des familles atikamekw de Manawan avant d'être acheté par la famille Weicker, de riches Américains, en 1910. Le dernier Weicker à occuper l'endroit avait apparemment une peur presque psychotique des « Indiens ».

L’origine du mot « Minogami » demeure toutefois nébuleuse.

« Ça pourrait être abénaquis, ça pourrait être innu ou ça pourrait aussi être d’origine atikamekw, on ne sait pas exactement. », dit Mme Desmarais. Des locuteurs atikamekw lui ont cependant confirmé que ce mot n'existait pas dans leur langue. "En atikamekw il y aurait dû avoir la lettre R plutôt que N: miro gami", spécifie Mme Desmarais.

Une éducation à faire

Pour le camp, il n’était pas seulement question d’éliminer certaines choses, mais aussi d’intégrer de nouvelles connaissances, notamment par rapport au territoire ancestral des Atikamekw, le Nitaskinan.

« C'est un travail d'éducation qu'on doit faire pour intégrer le vocabulaire lié au territoire », dit Laurence Desmarais.

À lire aussi : Le camp Minogami rend les noms atikamekw aux lieux qu'il fréquente

Afin de faciliter cette tâche, elle a produit un lexique du territoire atikamekw avec l’aide du Conseil de la Nation Atikamekw.

Cet ouvrage, mis à la disposition des moniteurs, regroupe les lieux que fréquentent les campeurs avec leur appellation atikamekw et les histoires qui y sont liées. Le camp invite aussi des Atikamekw à donner de la formation aux employés.

Laurence Desmarais a travaillé à la rédaction et à l'illustration d'un lexique sur le Nitaskinan, le territoire atikamekw. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Cet effort est d'autant plus important pour Laurence Desmarais que, pendant les expéditions en canot, qui font la renommée du camp, les rencontres avec les Atikamekw sont systématiques.

Nous sommes chez eux, c’est vraiment la moindre des choses Laurence Desmarais, coordonnatrice du chantier de renouvellement des relations entre le camp Minogami et les Premières Nations

« Je pense qu'avec les contacts qu'on avait déjà avec les Autochtones pendant les expéditions, on avait beaucoup à gagner à améliorer nos relations avec eux », dit le directeur Laurent Gagné.

« Quand j'avais 16 ans, je me souviens, on se promenait dans le Nitaskinan et on en rencontrait des Autochtones », dit l'ancien campeur et moniteur Alexandre Thibault.

Il a commencé à fréquenter le camp à l’âge de six ans. Maintenant âgé de 24 ans, il travaillait au camp jusqu’à l’an dernier.

Il avoue, qu’au départ, il était réticent face aux changements proposés au camp.

« Ç'a été un choc pour moi, parce qu’on venait un peu déraciner les traditions auxquelles on a été habitué, avec lesquelles on a grandi, confie-t-il. Mais, finalement, j’ai vraiment adopté les nouveautés et j’ai voulu y contribuer. »

Alexandre Thibault avoue qu'il était perturbé au départ par les changements au camp Minogami, mais il en est maintenant fier. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

« Je n'avais jamais fait le lien entre le racisme qu'on perpétuait dans les pratiques au camp de vacances et les préjugés que je pouvais entendre sur les Autochtones », ajoute ce bachelier en droit.

Aller à la rencontre des Atikamekw

Pour Laurence Desmarais, développer des collaborations avec les communautés autochtones était essentiel.

Avant l'été, les moniteurs du camp reçoivent des formations. Mme Desmarais a donc proposé d'en profiter pour emmener les moniteurs au Domaine Notcimik, un site d'hébergement dirigé par Madeleine Basile, originaire de Wemotaci, et son mari.

Madeleine Basile est une survivante du pensionnat de Pointe-Bleue (Mashteuiatsh) qu’elle a commencé à fréquenter à l’âge de 6 ans. Elle a partagé son expérience avec ces jeunes.

Alexandre Thibault a été touché par le témoignage de Madeleine Basile.

« C'était une belle expérience de découverte et de partage interculturel, dit-il. En nous invitant chez elle, elle nous a ouvert un peu des cicatrices. C'était bien différent que de le lire dans le journal. »

C'est important pour Mme Basile de raconter son histoire. « Pour les survivants, ça fait du bien de savoir que des jeunes veulent entendre cette histoire-là, croit-elle. C’est comme un baume. »

« J’aime beaucoup recevoir des Québécois, je trouve ça important d’aller à la rencontre de l’autre », dit-elle.

Des moniteurs ont séjourné au Domaine Notcimik en compagnie de Madeleine Basile (devant au centre) et son mari. Laurence Desmarais et Laurent Gagné sont à gauche. Photo : Courtoisie

Mme Basile se réjouit de l'initiative du camp Minogami. « Il devrait y en avoir beaucoup plus des petites Laurence », dit-elle.

Des expériences comme ça, il devrait y en avoir plus souvent Madeleine Basile, Domaine Notcimik

Un séjour chez les Cris

La plupart des jeunes sont issus de familles aisées de la région métropolitaine ou de la Capitale-Nationale. Leurs contacts avec les Premières Nations sont donc presque exclusifs au cadre du camp Minogami.

C’est le cas des quatre amis Simone Michaud, Maude Landry-Leduc, Laurent Forcione et Émeric Duhaime-Gagné. Tous étudiants au cégep, ils ont pris part à une expédition qui les a menés jusque chez les Cris, à Waskaganish.

Simone Michaud, Émeric Duhaime-Gagné, Maude Landry-Leduc et Laurent Forcione ont rencontré des Cris de Waskaganish grâce au camp Minogami. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Là-bas, ils ont participé à des activités culturelles organisées par le département touristique de Waskaganish.

« On a préparé un repas traditionnel cri avec de la bernache et de la bannique, puis on a pu en apprendre [...] sur comment ils pêchent et que c'est encore présent » , dit Simone Michaud.

L'artiste Tim Whiskeychan a reçu des groupes du camp Minogami lorsqu'il travaillait pour le département touristique.

« Ce sont des jeunes qui ont fait preuve de beaucoup de respect, se souvient-il. Ils étaient très attentifs et soucieux de l'environnement. »

Tim Whiskeychan (dans le coin gauche) avec des jeunes du camp Minogami et des membres de la communauté de Waskaganish. Photo : Courtoisie / Tim Whiskeychan

Les quatre jeunes ont été marqués par leur passage à Waskaganish.

« C'était différent des expéditions où on fait juste croiser les gens. À Waskaganish, on était vraiment avec la communauté et on essayait de comprendre leur histoire », dit Laurent Forcione.

C'est Minogami qui nous a permis de vraiment comprendre ces enjeux-là. Maintenant on a une fierté de partager ces connaissances-là Laurent Forcione

« Quand j'avais dix ans, je ne me rendais pas compte que la tradition des plumes était irrespectueuse, on a dû me l'expliquer », souligne Maude Landry-Leduc.

« J'ai déjà joué à la crosse à Kahnawake et Akwesasne [...] mais je n'avais jamais pris le temps de comprendre ces réalités-là avant », dit quant à lui Émeric Duhaime-Gagné.

Selon Tim Whiskeychan, le discours de ces jeunes démontre que leur séjour a été un succès.

« Ça montre un bel exemple, croit-il. Ça montre comment mieux éduquer les gens sur nos réalités. »

Le travail est bien amorcé, mais il n'est pas terminé, assure Laurence Desmarais.

Elle espère que le camp pourra créer d'autres collaborations avec les communautés, entre autres avec les Innus à Mashteuiatsh, puisque les campeurs vont parfois jusqu'au Lac-Saint-Jean.

« Ça nous tient beaucoup à cœur, dit Laurent Gagné. J'espère qu'on ne sera pas les seuls et que d'autres camps vont aussi entreprendre ça et poursuivre les efforts qui sont déjà faits. »