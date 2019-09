L’intérêt de personnes de toutes origines pour les Autochtones

Marie-Pierre Bousquet, directrice du programme en études autochtones au département d’anthropologie de l'UdeM, Yves Loiseau, journaliste correspondant et pigiste, et Will Prosper, documentariste, journaliste et militant des droits civiques et humains, nous parlent des relations qu'ils ont développées avec les Autochtones et expliquent la raison de cet intérêt.