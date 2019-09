Greg Horn peine à cacher son excitation. Le gérant de l’équipe des Mohawks de Kahnawake et hôte du championnat pancanadien de crosse sera dans le feu de l’action dans moins de deux heures. Son équipe, qui a jusque-là remporté cinq fois la médaille d’argent et cinq fois la médaille de bronze, s’apprête à jouer contre une autre équipe mohawk, celle d’Akwesasne, dont le territoire est situé à cheval entre le Québec, l'Ontario et l’État de New York.

« J’espère vraiment que cette année sera l’année de la coupe, dit Greg Horn. C’est stressant, mais tout se passe bien jusque-là. Nous avons failli gagner à plusieurs reprises, dont la dernière fois en 2016, mais là nous avons la chance d’accueillir le tournoi chez nous et nous espérons garder la coupe ici. »

Des jeunes et moins jeunes ont assisté au match qui a opposé les Mohawks de Kahnawake aux Akwesasne Bucks, jeudi soir. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

À l’intérieur du complexe sportif de Kahnawake, où le championnat se déroule jusqu’au 1er septembre, des dizaines de spectateurs de tous les âges attendent patiemment le début du match, avec en musique de fond des chansons rock des années 70.

Peter Jacobs, l’un des joueurs des Mohawks de Kahnawake est assis sur les gradins avec Gaby, sa conjointe. Il tient sur ses genoux sa fille Liv, âgée de quelques mois seulement. Pour cette jeune famille, comme pour plusieurs autres interrogées, la crosse est avant tout une tradition qu’il faut passer de génération en génération.

« Je joue à la crosse depuis que j’ai quatre ans et je ne sais pas si je vais arrêter un jour », dit-il. « Ça fait sept ans que je joue pour mon équipe, je crois que nous avons une chance de gagner cette année. »

Peter Jacobs avec sa conjointe Gaby et leur fille âgée de quelques mois, Liv. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Anne Johnson, quant à elle, vient de la communauté des Six Nations, en Ontario. Deux de ses fils jouent avec les Rivermen qui ont déjà remporté la coupe en 2015. « La crosse est notre jeu à nous, c’est important de le préserver pour les générations futures, dit-elle. Tous nos enfants apprennent à jouer alors qu’ils sont très jeunes. »

D’ailleurs, dans de nombreuses communautés autochtones, il est coutume d’offrir un petit bâton de crosse aux nouveau-nés, qu’on place dans leur berceau.

« Tout le monde le fait en espérant que l’enfant grandira pour devenir un joueur un jour », assure Oliver Hill, un septuagénaire qui se dit impliqué dans ce sport depuis 62 ans, d’abord comme joueur, avant de devenir entraîneur. « C’est un jeu important pour nous parce qu’il n’a pas été importé, il a été conçu par nous, ici même », dit cet homme issu de la nation Onondaga, dans l’État de New York.

Selon lui, la crosse servait à l’origine comme « médecine » autochtone pour « amuser le Créateur » et « apaiser les esprits troublés ou tourmentés par les mauvaises idées ».

Nos ancêtres, bien avant l’arrivée des colons, organisaient le jeu pour aider ceux qui se sentaient mal. Ça les aidait à oublier les mauvaises pensées et à se remettre en forme. Et il y avait toujours de la nourriture disponible pour les familles qui assistaient. Oliver Hill

Pour Oliver Hill, la crosse est au cœur de l'identité autochtone. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

« Nous ne comptions pas les points, et il n’y avait pas de règles comme aujourd’hui, ajoute-t-il. C’était vraiment efficace pour rehausser le moral et rien à voir avec la compétition. »

Pour M. Hill, il est primordial de garder les jeunes intéressés par ce sport : « On leur sème l’amour du jeu dès leur naissance pour garder cette tradition bien vivante. »

La crosse leur apprend à développer l’esprit d’équipe et à travailler en groupe, parce qu’il est impossible de tout faire tout seul. Oliver Hill

La coupe tant convoitée trône dans l'entrée du complexe. Photo : Radio-Canada / Rania Massoud

Mary Reid, une Mohawk d’Akwesesne, se tient debout près de lui et hoche la tête en signe d’approbation. Mais, selon elle, il faut pousser ce sport encore plus loin. « Notre but est de faire de ce sport un sport olympique! », dit-elle. « Nos équipes jouent partout dans le monde déjà, en Europe, au Japon, en Australie, ajoute-t-elle. Nous avons mêmes des équipes de femmes qui jouent à la crosse. Toutes mes nièces jouent en ce moment et elles ont même participé dans les tournois provinciaux. »

« Ce jeu ne mourra jamais », dit la cinquantenaire, avant d'être interrompue par une sonnerie stridente annonçant la fin du match qui aura finalement été très serré entre les deux équipes mohawks : 8 - 8.