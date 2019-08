Minuit moins une pour les victimes de la rafle des années 60

L'entente de règlement de 875 millions de dollars pour les victimes prévoyait 750 millions pour indemniser les enfants des Premières Nations et les enfants inuit qui ont été retirés de leur foyer et placés chez des parents adoptifs ou d'accueil non autochtones entre 1951 et 1991.

Quelque 50 millions étaient aussi prévus pour mettre sur pied une fondation, qui commencera à consulter les survivants le 20 septembre à Montréal.

La firme responsable des réclamations, Collectiva, a reçu plus de 20 000 demandes à ce jour et continuera de recevoir les soumissions par la poste, par télécopieur ou en ligne jusqu'au vendredi 30 août.

« Le délai était trop court, explique Colleen Cardinal, codirectrice du National Indigenous Survivors of Child Welfare Network. Encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne savent pas qu'ils pourraient avoir droit à une grosse somme d'argent, et qui viennent juste d’en entendre parler. »

L’organisme, qui offre du soutien téléphonique grâce à une ligne sans frais, reçoit encore plus d’appels que d’habitude de la part de survivants qui ont des questions et des préoccupations au sujet du processus de dédommagement au fur et à mesure que la date limite approche, indique Mme Cardinal.

Colleen Cardinal Photo : Radio-Canada / Kate Tenenhouse

Les gens paniquent. Colleen Cardinal, codirectrice du National Indigenous Survivors of Child Welfare Network

Les victimes, qui se trouvent partout au pays ainsi qu’aux États-Unis, ont de la difficulté à obtenir des informations sur le statut d'Indien, poursuit-elle. Le règlement ne s'applique qu'aux Inuit et aux personnes qui sont inscrites ou admissibles au statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.

Ceux qui n’ont pas le statut d'Indien doivent remplir une demande de vérification de l'admissibilité, un document de huit pages qui exige notamment une preuve de naissance, des renseignements sur l'adoption et des renseignements familiaux sur les parents, grands-parents et arrière-grands-parents.

« Le temps presse afin qu’ils obtiennent ces informations dont il n’y a pas de moyen d'accélérer l’obtention », dit encore Mme Cardinal.

« Ça me met en colère. C'est comme s'il n'y avait pas de justice. »

Appels à la prolongation du délai

Colleen Cardinal et d'autres survivants ont demandé au cabinet de la ministre des Relations Couronne-Autochtones de prolonger le délai. Ils craignent aussi que soient laissées pour compte les personnes incarcérées, institutionnalisées ou vivant dans la rue, celles touchées par les récents changements à l'admissibilité au statut d'Indien par le projet de loi S-3 ainsi que celles qui sont à l'étranger.

Le cabinet de la ministre n'a pas répondu à notre demande de commentaires.

Tealey Normandin est elle aussi préoccupée par l’imminence de la date limite. « L'information ne s’est pas rendue à tout le monde », lance cette survivante de la rafle des années 60, aujourd’hui travailleuse sociale au Native Women's Shelter of Montreal.

Tealey Normadin Photo : Radio-Canada / Jessica Deer

Beaucoup de gens vont rater leur chance. Tealey Normandin, travailleuse sociale au Native Women's Shelter of Montreal

Tout au long de l'année, elle a transporté dans son sac à main des trousses de demande en français et en anglais avec enveloppes et timbres, donc prêtes à poster. Elle dit que certaines des personnes à qui elle a parlé n'étaient pas prêtes à remplir le formulaire d'indemnisation et ne le seraient peut-être pas avant vendredi.

Pas toujours évident de remplir le formulaire

« J'ai une famille qui me soutient. J'ai une mère à qui je peux m'adresser et à qui je peux parler, qui m'a toujours soutenue dans la recherche de mes racines autochtones. Certains de ces individus n'ont personne pour les aider », explique Mme Normandin.

« Le simple fait de remplir la demande a ramené beaucoup de mauvais souvenirs à la surface. Certains ont été traumatisés de nouveau à un point tel qu’ils ont vécu de l’anxiété, des crises de panique, des maux de cœur et des épisodes de dépression », poursuit-elle.

Douglas Lennox, l'un des avocats qui ont travaillé sur le recours collectif, reconnaît les défis du processus de réclamation.

« Tout processus du genre recèle son lot de défis en raison du fait qu'il est toujours difficile pour les gens de revivre ce qui leur est arrivé », dit-il.

« Si quelqu'un éprouve des difficultés, j'espère que sa communauté l'épaule et qu'il a un réseau de soutien autour de lui. En tant qu'avocats, nous sommes heureux de parler avec les gens et de les aider tout au long du processus », ajoute-t-il.

M. Lennox indique que les demandeurs peuvent autoriser Collectiva à leur retrouver les documents d'adoption ou tout autre document justificatif nécessaire à leur demande.

« Si quelqu'un n'est pas sûr d'être admissible, je l'encourage à présenter une demande. Ils ont jusqu'à vendredi, et s'ils le font, l'administrateur des réclamations pourra faire les démarches pour eux afin de vérifier le tout », conclut l’avocat.

D'après un texte de Jessica Deer, CBC News