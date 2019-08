Ottawa règle un grief historique avec des Premières Nations de la Colombie-Britannique

Un pas important vers la réconciliation a été franchi, mardi, avec la signature d’une entente entre Ottawa et sept Premières Nations de Colombie-Britannique à propos d’un différend qui remonte à 1959 et qui concerne la réserve Seabird Island.

Au total, le fédéral verse 150 millions de dollars – soit un peu plus de 21 millions par Première Nation – aux nations de Popkum, Chawathil, Shxw'ōw'hámel, Skawahlook, Yale, Peters et Union Bar.

Ces règlements négociés visent à « honorer une obligation légale du Canada », qui a transféré en 1959 à la nation de Seabird Island une réserve détenue en commun par ces sept Premières Nations, et ce, sans consentement explicite et sans verser d'indemnité. En 2014, le Tribunal des revendications particulières du Canada avait donné raison aux sept Premières Nations concernées dans cette cause.

L’entente a été annoncée et célébrée mardi en présence de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Carolyn Bennett, ainsi que des chefs des sept nations concernées.

« Le règlement de ces revendications […] non seulement corrige une erreur du passé, mais il accorde à ces Premières Nations une indemnité financière qu'elles peuvent investir dans le bien-être de leurs communautés », a déclaré la ministre.

James Murphy, chef de la nation de Popkum, n’a pas manqué de souligner l’importance du tribunal dans ce dossier. « Notre victoire devant le Tribunal des revendications particulières prouve que le processus fonctionne. Nous sommes reconnaissants d'avoir accès à un processus impartial pour résoudre des questions historiques, et nous félicitons le Canada d'avoir négocié un règlement honorable avec nous », a-t-il déclaré.

La réserve de Seabird Island couvre environ 3920 acres et a d'abord été attribuée à ces sept Premières Nations dans les années 1870.