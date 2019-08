Mashteuiatsh : une constitution, un pas vers l’autodétermination

Cette constitution serait la première au Canada à être écrite sans que la Première Nation ait signé de traité avec les gouvernements.

« C’est la constitution qui va teinter le traité et non l’inverse », affirme la présidente de la Commission Tipelimitishun, Hélène Boivin.

Ce traité, Mashteuiatsh tente de l'obtenir depuis 40 ans. Hélène Boivin travaille d'ailleurs aux négociations avec les gouvernements depuis près de 25 ans.

« Un traité, faut pas se le cacher, c’est un bon outil, mais c’est un outil qui nous balise parce que l’objectif des gouvernements c’est la certitude de pouvoir exploiter le territoire », nuance Mme Boivin.

On est un peuple qui a subi de grosses transformations au cours de l’histoire, dont le colonialisme, une constitution ça va nous aider à en sortir d’une certaine façon Hélène Boivin, présidente de la Commission Tipelimitishun

Le rêve de Mme Boivin d'une constitution pour son peuple est né pendant le rapatriement de la constitution canadienne en 1982.

« J’avais 17 ans […] et à cette époque-là j’étais déjà [motivée par] la question de nos droits. [...] Je rêvais à ça quand j’étais jeune, l’autodétermination », dit-elle.

Une occasion de protéger une façon d’être

« Une constitution c'est non seulement pour protéger ce qu'on est, mais c'est aussi pour s'affirmer sur le plan politique », dit la présidente Hélène Boivin.

Actuellement, le conseil de bande de Mashteuiatsh se trouve en fait à être une délégation d'autorité du gouvernement fédéral, explique Mme Boivin, donc, tel qu'inscrit dans la Loi sur les Indiens, le gouvernement fédéral peut invalider toute décision du conseil. « Une constitution c'est pour se donner cette autorité-là », ajoute-t-elle.

On est capable de s'organiser comme peuple et de prendre nos propres décisions Hélène Boivin, présidente de la Commission Tipelimitishun

Pendant les travaux de la Commission, les membres de la communauté seront impliqués dans tout le processus en étant informés puis consultés. « Cette constitution doit refléter ce que la population veut, soutient Mme Boivin. C'est un dossier à haut niveau politique, mais faut que les gens se retrouvent là-dedans. »

La Commission Tipelimitishun doit soumettre la constitution à un référendum en 2021, mais, d'ici là, l'impatience est palpable.

« On ne peut plus se permettre d’attendre après le gouvernement parce qu’on risque d’attendre un autre 40 ans », déclare un autre membre élu de la Commission, Daren Germain.

On n'a jamais subi de défaite militaire, ce qui fait qu’on n'a jamais été conquis. Notre souveraineté ne devrait pas être remise en question Daren Germain, commissaire

Alors qu’Hélène Boivin caresse le rêve d’une constitution pour sa communauté depuis son adolescence, ce jeune commissaire en sort tout juste. À 21 ans, il vient d’obtenir son diplôme en sciences humaines-profil Premières Nations de l’Institution Kiuna à Odanak.

« J’ai pour objectif […] de réintégrer nos valeurs et nos traditions dans les institutions pour assurer la pérennité de notre Première Nation dans la modernité », promettait-il aux Pekuakamiulnuatsh lors d’un discours avant son élection.

C’est en lisant à propos de la crise d’Oka qu’il a commencé à s’intéresser à la politique. « Je suis très conscient du niveau de vie sociale qu’on avait avant la colonisation, dit-il. [La constitution est] une volonté de retrouver cette qualité de vie qu’on avait avant. »

C’est l’occasion pour nous de déterminer notre propre avenir. Les institutions politiques qu’on a, elles nous ont été imposées Daren Germain, commissaire

Pas le seul projet

La démarche constitutionnelle de Mashteuiatsh n'est pas unique. D'autres nations au Québec ont aussi entrepris ces réflexions.

Le Conseil de la Nation Atikamekw a rédigé une première version de sa constitution en 1999, mais elle n'a pas encore été adoptée.

À Nutashkuan, sur la Basse-Côte-Nord, un modèle de constitution a aussi été développé au début des années 2000.

Ailleurs au pays, Mme Boivin cite entre autres l'exemple des Nisga'a, en Colombie-Britannique, qui ont signé un traité avec le gouvernement fédéral en avril 2000. Un mois plus tard, les Nisga'a adoptaient leur propre constitution.

« Eux ils ont une constitution dans le cadre d'un traité, c'est là que notre démarche se distingue », précise Mme Boivin.

Les négociations « trop lentes, coûteuses, inéquitables et frustrantes »

En 1979, le Conseil Atikamekw-Montagnais, dont faisait partie Mashteuiatsh, entamait des revendications territoriales avec les gouvernements.

« Ce qui se dégageait de ça à ce moment-là c’était qu’on devrait pouvoir choisir notre régime économique », constate Daren Germain.

Quatorze ans plus tard, en 1993, le même conseil présentait un mémoire à la Commission royale sur les peuples autochtones intitulé « La négociation des revendications des Atikamekw et des Montagnais : un processus frustrant qu'il faut modifier ».

Les négociations y sont entre autres décrites comme « trop lentes, coûteuses, inéquitables et frustrantes ».

« La fierté d'un peuple demeure ainsi longtemps associée à ce qui l'a façonné. Chez les Atikamekw et les Montagnais, la chasse, la pêche et le commerce des fourrures sont ainsi chargés d'une dimension qui dépasse la recherche du seul profit économique », peut-on lire dans ce mémoire.

[Les Montagnais] rejettent catégoriquement l'obtention d'une autonomie qui serait conditionnelle à l'extinction de leurs droits territoriaux Mémoire du Conseil Atikamekw-Montagnais de 1993

Néanmoins, Mashteuiatsh et d'autres communautés innues ont signé, en 2004, une entente de principe avec Ottawa et Québec qui jette les bases d'un futur traité.

Daren Germain déplore que la vision de départ soit absente de l'entente de principe. « Ça ne correspond pas à la vision que les aînés nous ont donnée », dit-il.

« Un traité […] ça nous donne pas de droit de veto, qu’on dise oui ou qu’on dise non, ils [les entreprises et le gouvernement] vont y aller pareil [sur le territoire] », souligne Daren Germain.

Le commissaire croit qu'un grand mouvement de réaffirmation culturelle est nécessaire.

« On est une société qui est passée proche de se faire détruire et on n’est pas relevé complètement, donc c’est la responsabilité de chaque individu d’essayer de reconstruire, soutient-il. Construire une société, c’est un peu comme construire une maison, plus tu as d’ouvriers plus ça va vite. »