Ottawa octroie 11 millions de dollars à Hydro-Québec pour éliminer le diesel dans le Nord

L’annonce a été faite à Montréal par le député de Ville-Marie-Le Sud-Ouest-Île-des-Sœurs et secrétaire parlementaire de la ministre des Relations Couronne-Autochtones, Marc Miller, au nom du ministre des Ressources naturelles Amarjeet Sohi. Des représentants d’Hydro-Québec et du gouvernement du Québec étaient également présents.

Des treize communautés, douze sont inuit et l’une, Opitciwan, est atikamekw. N'étant pas reliées au réseau d'Hydro-Québec, elles ont toutes en commun qu'elles produisent l'électricité au diesel.

Le diesel, en plus d’être polluant et dommageable pour la santé, coûte cher à transporter jusque dans les communautés nordiques.

Avec la subvention, Hydro-Québec souhaite mettre sur pied une centrale avec des nouvelles technologies pour faciliter l’intégration d’énergies renouvelables pour « ensuite négocier avec les communautés et s’associer avec elles pour faire des projets éoliens ou de solaire », explique l’ingénieure d’Hydro-Québec, Marie-France Coussy.

L’hydro-électricité n’est pas cependant écartée puisque les Inuit d’Inukjuak, incluent dans l’annonce, ont déjà une entente avec la société d’État pour construire leur propre centrale.

La forme de tous les partenariats reste à déterminer, mais il est assuré que les communautés seront en partie propriétaires des projets.

« On va implanter un modèle d’affaire avec la communauté qui ne sera pas prédéterminé au départ […] dépendamment des opportunités et de la main-d’œuvre locale pour voir comment on est capable de développer cette expertise-là », dit la vice-présidente – Réseau de distribution chez Hydro-Québec, Claudine Bouchard.

Les améliorations énergétiques dans les communautés pourraient réduire les émissions de gaz à effet de serre de 7 500 tonnes d’ici 2030, prévoit Hydro-Québec.