Présence autochtone récompense une dizaine de films

C’est Lapü (2019), des Colombiens César Alejandro Jaimes et Juan Pablo Polanco, qui s’est mérité le Grand Prix Teueikan et le prix du meilleur documentaire.

Sélectionné à Sundance et à la Berlinale, Lapü suit une femme wayuu endeuillée alors qu’elle pratique un rituel d’exhumation d’une cousine défunte afin d’effacer la frontière entre les morts et les vivants.

Huahua (2018) de Jose Espinosa et Thinking like a Mountain (2018) de Alexander Hick se sont quant à eux partagé le deuxième prix Teueikan.

De l’Équateur, Huahua raconte l’histoire de deux jeunes autochtones en plein questionnement quant à l’héritage identitaire qu’ils laisseront à leur enfant à naître. Huahua offre un regard lucide sur les contradictions du présent, entre langues et traditions à préserver et les inévitables mutations que l’adaptation au monde contemporain suppose.

Huahua (2018) de Jose Espinosa raconte l’histoire de deux jeunes autochtones en plein questionnement quant à l’héritage identitaire qu’ils laisseront à leur enfant à naître. Photo : courtoisie / Terres en vues

Collaboration entre la Colombie et l’Allemagne, Thinking like a Mountain présente le peuple Arhuacos qui vit sur les pentes de la Sierra Nevada de Santa Marta et qui se bat pour préserver sa façon d’être alors que retentissent conflits armés, exploitations minières et changements climatiques. Thinking like a Mountain a aussi été sélectionné par le Festival de Cartagena, en Colombie, et Visions du réel, en Suisse.

Thinking like a Mountain (2018) de Alexander Hick a été récompensé du deuxième prix Teueikan du festival Présence autochtone. Photo : courtoisie / Terres en vues

Des documentaires célébrés

Deux prix Rigoberta Menchù (nommé en l'honneur de la Guatémaltèque, prix Nobel de la paix de 1992) ont aussi été remis à des documentaires.

Le premier a été décerné à Quentura (Cagnard) réalisé par la Brésilienne Mari Correa en 2018.

Quentura (Cagnard) rassemble les témoignages de femmes autochtones de l'Amazonie, premiers témoins des effets de la crise climatique. Ce film, d'une durée de 30 minutes, a également reçu le prix meilleur court-métrage international.

Quentura (Cagnard) a été réalisé par la Brésilienne Mari Correa en 2018. Photo : courtoisie / Terres en vues

Le second prix Rigoberta Menchù a été attribué à N. Scott Momaday: Words from a Bear de Jeffrey Palmer

Production canadienne et américaine, N. Scott Momaday: Words from a Bear est un portrait de l’écrivain kiowa Navarre Scott Momaday, prix Pulitzer de 1969. Ce film a aussi reçu la mention honorable de la revue Séquences.

Une mention honorable Rigoberta Menchú a été attribuée au documentaire sur la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine. Nin e tepueian - Mon cri de Santiago Bertolino, qui a d'ailleurs été présenté en première à l'ouverture du festival Présence autochtone.

Le réalisateur Santiago Bertolino a suivi la poétesse innue Natasha Kanapé Fontaine pour le documentaire Nin e tepueian - Mon cri. Photo : courtoisie / Terres en vues

Le film suit Natasha Kanapé Fontaine jusqu'à Standing Rock, entre autres, au cœur de la mobilisation contre la construction du pipeline Dakota Access.

« Je voulais unifier sa prise de parole. On la connaît comme militante, comme écrivaine, comme comédienne, mais je voulais qu’on puisse la connaître elle », avait expliqué M. Bertolino au dévoilement de la programmation de Présence autochtone.

Le travail de Darlene Naponse souligné

La festival a remis le prix APTN soulignant l’accomplissement d’un(e) cinéaste autochtone au Canada à la réalisatrice anichinabée Darlene Naponse, originaire du nord de l'Ontario. C'est Falls around her, sa sixième réalisation, qui a été présenté à Présence autochtone.

Tantoo Cardinal campe le premier rôle dans Falls around her qui relate l'histoire de Mary Birchbark, une vedette de la chanson, qui retourne vivre dans la communauté nordique dont elle est originaire.

Tantoo Cardinal tient le premier dans Falls around her (2018) de Darlene Naponse. Photo : courtoisie / Terres en vues

Deux bourses décernées

Pour une première fois cette année, le prix Radio-Canada a été offert au meilleur court-métrage canadien accompagné d'une bourse de 1000 $. C'est Even in the Silence de Jonatha Elliott qui l'a reçu.

Entièrement tourné en langue kanienké’ha (mohawk), Even in the Silence est un récit sur l'espoir qui se situe au-delà des traumatismes intergénérationnels.

Une bourse de 500 $ a également été offerte avec le prix de la Relève autochtone Main Film qui a été accordé au Kali’na Christophe Yanuwana Pierre de la Guyanne avec son film, Untɨ, les origines.

Ce film suit la quête identitaire de son réalisateur qui entreprend une traversée de son territoire ancestral..

Finalement, Wawatay de Neil Affleck et Ben Kicknosway a été sacré meilleur film d'animation et la meilleure direction de la photographie a été décernée au court-métrage Marrimarrigun de l'Australienne Kimberley West.