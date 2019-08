Rebecca Belmore et Dayna Danger, la force des femmes autochtones au MAC

La première chose que l'on peut constater en visitant Braver le monumental, présentée pour la première fois l'an dernier au Art Gallery of Ontario, c'est le travail sonore éloquent et atmosphérique.

À peine entré dans l’exposition, le visiteur est envahi par les sons du tambour, par l’eau qui coule de la pièce Fountain et par les cris d’une femme de l’installation March 5, 1819, inspirée de faits vécus.

« Avant même de voir quoique ce soit de Rebecca, vous l’entendez », constate Dayna Danger, artiste visuelle née d’une mère autochtone et d’un père polonais à Winnipeg.

J’admire ça du travail de Rebecca, c’est accablant, c’est écrasant. Ça nous met en confrontation. Dayna Danger

Rebecca Belmore est membre de la Première Nation anichinabée du Lac Seul, en Ontario. Détentrice de deux doctorats honorifiques, elle est entre autres récipiendaire du Prix du Gouverneur général en arts visuels et en arts médiatiques.

Depuis 30 ans, Rebecca Belmore s'est imposée comme une figure de proue de l'art contemporain canadien en créant des œuvres envoûtantes à propos des violences coloniales.

Les relations de pouvoir intéressent également Dayna Danger qui incorpore, dans son travail, des éléments autochtones traditionnels à l'univers BDSM. « Le jeu de pouvoir et de consentement est fascinant pour moi », dit-elle.

Rebecca Belmore, Fountain (photographie de production), 2005. Vidéogramme projeté sur une cascade d’eau, son, 2 min 25 s. Collection du Musée des beaux-arts de l’Ontario, 2018. Photo : courtoisie / Musée d'art contemporain de Montréal / José Ramón González/Morris and Helen Belkin Art Gallery

Chez les deux artistes, le travail créatif s'abreuve immanquablement de la force et de la résilience des femmes autochtones.

The Named and the Unnamed (2002) est une installation vidéo documentant la performance Vigil de Mme Belmore qui a eu lieu à Vancouver, à un coin de rue où de nombreuses femmes autochtones ont été enlevées.

La performance est déstabilisante pour celui qui la regarde, mais elle a une utilité pour Rebecca Belmore en tant qu'artiste.

« La performance me permet de me situer comme femme autochtone, comme artiste, d'être présente pendant l'exposition », explique Mme Belmore, jointe par téléphone à Toronto.

La pièce 1181 (2014) est aussi un hommage aux femmes autochtones disparues et assassinées. Rebecca Belmore a planté 1181 clous dans une bûche. Chaque clou représente une femme qui a disparu ou qui a été tuée.

Rebecca Belmore, 1181, 2014. Bois et clous, texte au pochoir, acrylique, acier. Photo : courtoisie / Musée d'art contemporain de Montréal / Richard-Max Tremblay

Dayna Danger est ravie de l'espace qu'accordent les grands musées aux artistes autochtones tels que Mme Belmore.

« Les Autochtones de ce pays ont souvent été mis à part, dit-elle. On les a empêchés de prendre leur place, on les a empêchés de faire entendre leur voix. »

« Si vous vivez au Canada, elle est une artiste que vous devez connaitre », dit Dayna Danger à propos de Mme Belmore qui est d'ailleurs l’une de ses inspirations.

Braver le monumental est une exposition « ahurissante et surréelle » pour Rebecca Belmore.

« Revoir en un seul endroit le travail de plusieurs années, ça me fait réaliser que les enjeux qui me préoccupaient il y a longtemps sont encore les mêmes, ces problèmes existent toujours », confie Mme Belmore.

Faire réagir

Le sang est un élément récurrent dans le travail de Rebecca Belmore, ce qui peut aussi être observé chez Dayna Danger. « Rebecca cherche à faire réagir », constate cette dernière.

« Je veux que les gens fassent face aux problématiques que je leur montre », confirme Rebecca Belmore.

La pièce blood on the snow (2002) est à la fois une référence au massacre de Wounded Knee de 1890 et aux femmes autochtones qu'a tuées le meurtrier Robert Pickton.

Le sang sur la chaise blanche représente la violence et la douleur dans l'indifférence « blanche et froide », explique Rebecca Belmore.

« On dirait qu’il y a eu une décapitation, mais tout le reste est propre, ça a l’air tellement confortable. remarque Dayna Danger. C’est très contradictoire. »

Rebecca Belmore, Blood on the snow, 2002. Teinture pour tissu, coton, plumes et chaise. Collection de la Mendel Art Gallery au Remai Modern, achat avec l’aide du Conseil des arts du Canada et de la fondation de la Mendel Art Gallery, 2004 Photo : courtoisie / Musée d'art contemporain de Montréal / Howard Ursuliak/Morris and Helen Belkin Art Gallery

Fringe (2013), qui a déjà occupé un panneau publicitaire sur l'autoroute Bonaventure, est la première photographie de Rebecca Belmore qu’a vue Dayna Danger.

« Encore aujourd’hui, même si j’ai vu cette œuvre plusieurs fois, j’ai toujours des frissons, dit-elle. Rebecca est encore capable de me faire réagir. »

Fringe est la première pièce de Rebecca Belmore qu'a vue Dayna Danger. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Fringe présente le corps d'une femme anonyme qui arbore une longue cicatrice sur le dos et dont le sang s'avère être des perles.

« Il y a beaucoup de vulnérabilité dans cette photo, de voir une si grande cicatrice, dit Dayna Danger. On se demande qui a pu lui faire ça. »

Rebecca Belmore utilise abondamment le corps dans ses œuvres.

« Dans mon travail, le corps est présent ou il est suggéré, dit Mme Belmore. […] Le corps est vraiment quelque chose de sensuel. »

Le corps féminin autochtone est le corps politisé, le corps historique. C’est le corps qui ne disparaît pas. Rebecca Belmore, sur son site web

Mixed Blessing (2011) présente plutôt un corps « suggéré » sur lequel on peut lire « fucking Indian, fucking artist ».

Agrandir l’image (Nouvelle fenêtre) Dayna Danger devant l'oeuvre Mixed Blessing de Rebecca Belmore. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Paul

Rebecca Belmore considère cette pièce comme un autoportrait.

« Ça fait référence à comment j’ai grandi dans une société raciste, dit-elle. On m’a souvent traitée de fucking indian dans ma vie. »

« Pour ce qui est du fucking artist, c’est parce que les gens se retrouvent souvent dans l’incompréhension devant des œuvres d’art contemporain, ils peuvent être choqués, dégoûtés, par ce que je fais. »

Parfois, c'est Rebecca Belmore qui fait part de son dégoût. L'installation Tower (2018), composée d'argile et de chariots d'épicerie, est visuellement monumentale.

Vue de salle de l’exposition Rebecca Belmore : Braver le monumental présentée au Musée d’art contemporain de Montréal du 20 juin au 6 octobre 2019. Photo : courtoisie / Musée d'art contemporain de Montréal / Richard-Max Tremblay

Tower peut être perçue comme une représentation du capitalisme avec sa forme qui rappelle les immeubles et les chariots utilisés par les sans-abris, témoins d'un système économique qui les a trompés.

« La première fois que je l'ai vue, j'ai tout de suite pensé que c'était de la merde pour représenter la société de consommation », avoue Dayna Danger.

L’art autochtone inévitablement politique?

« Les Autochtones n’ont pas vraiment le choix, leur existence est politique, leur art l’est donc souvent aussi », croit Dayna Danger.

Pour Rebecca Belmore les jeunes artistes autochtones ne devraient pas se limiter. « Vouloir s'attaquer aux enjeux politiques, c'est un choix qui revient à chaque artiste », dit-elle.

Le Musée d'art contemporain de Montréal prévoit deux autres visites-rencontres pour Braver le monumental.

Le 15 août, la chef des expositions du MAC, Lesley Johnston, offrira une visite. Ce sera ensuite le tour de l'artiste anichinabée Émilie Monnet, le 29 août.

Le MAC accueille Braver le monumental de Rebecca Belmore jusqu’au 6 octobre.