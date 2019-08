Romeo Saganash : l’importance du territoire et de la langue

Quarante ans de carrière politique. Et c’est loin d’être fini.

« Soyez sûrs que je serai toujours là pour défendre notre nation », a-t-il dit dans un discours d’une quinzaine de minutes prononcé principalement en langue crie.

Romeo Saganash a également rappelé le long parcours des Cris depuis la signature de la Convention de la Baie-James en 1975, « une entente qui a permis un équilibre entre la tradition crie et les défis de la modernité ». Et il a rendu à son tour hommage aux grands chefs Billy Diamond et Ted Moses.

Pour marquer la filiation qui doit exister entre les générations, il a également lancé le défi aux jeunes de moins de 30 ans, qui forment la majorité des Cris, de s’engager pour la nation crie.

Dans une entrevue à Espaces autochtones, donnée avant la cérémonie d’hommage, il a dénoncé « l’inertie » de la bureaucratie fédérale.

Même lorsqu’il y a la volonté politique, dit-il, « la bureaucratie fédérale bloque tout progrès ».

Il s’en est également pris au gouvernement libéral qui, selon lui, « promet beaucoup, mais livre peu ».

Romeo Saganash n’a que de bons mots pour l’ancien premier ministre québécois Bernard Landry, qui « a compris l’importance d’une entente globale avec les Cris », une entente qui s’est matérialisée par ce qu’on a appelé la « paix des braves ». C’est lui qui aurait soufflé cette appellation lors de la cérémonie de signature, nous confie-t-il en entrevue.

À 57 ans le député sortant du NPD, qui ne sollicite pas de 3e mandat, dit « avoir reçu plusieurs offres, mais qu’il étudiera le tout une fois son mandat terminé à la fin octobre ».

Ses combats porteront surtout sur la protection de l’environnement. « La terre brûle et il nous reste très peu de temps pour réagir », a-t-il conclu.

Parions que cette fois les combats de Romeo Saganash se dérouleront sur la scène internationale où les dossiers environnementaux, l’autodétermination des peuples autochtones et le développement durable sont à l’ordre du jour. Tous des dossiers qui ont traversé son engagement politique jusqu’à maintenant.