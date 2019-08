L'artiste Adrian Stimson à Montréal pour présenter sa série Naked Napi

Le personnage de Napi est central dans la culture de la Première Nation Siksika (Blackfoot), en Alberta. À la fois guide moral et fauteur de trouble, ce demi-dieu issu du soleil est réputé pour avoir créé les animaux et les humains avant de leur jouer des tours. L’artiste interdisciplinaire Adrian Stimson a voulu se réapproprier le personnage pour faire réfléchir autant les non-Autochtones que les membres de sa communauté.

J’ai pris Napi, je l’ai amené à notre époque et je l’ai mis devant des enjeux contemporains comme l’extraction des ressources, les pipelines et le côté sombre d’Internet , explique l’artiste qui est membre de cette Première Nation et qui s'est réinstallé dans la communauté il y a trois ans.

D’abord exposée à Vancouver et à Toronto, sa série de tableaux et d’empreintes de Napi est présentée à l’Espace CDEx de l'UQAM. Mais Adrian Stimson ira aussi jusqu’à incarner lui-même Napi lors d’une performance mercredi soir, pour se moquer de personnalités contemporaines comme le fondateur du Parti populaire, Maxime Bernier, et le président américain Donald Trump, par exemple.

Pour moi, Napi, c’est en quelque sorte un créateur du monde qui s’est mis à jouer avec ses créations au point de devenir un fauteur de trouble, un clown. Adrian Stimson, artiste interdisciplinaire

Dans la série Naked Napi, Adrian Stimson évoque l'exploitation par les colonisateurs de ressources considérées sacrées par les Autochtones, comme le tabac. Photo : Radio-Canada / Anouk Lebel

Réinventer Napi

L’artiste de 57 ans a passé presque toute son enfance dans des pensionnats autochtones en Ontario, dans le nord du Québec et en Alberta. Il s’identifie comme bispirituel, un terme popularisé il y a 25 ans par le militant Albert McLeod pour désigner les personnes « aux deux esprits » masculin et féminin.

Sa représentation du personnage de Napi est donc plus queer que l’idée que les membres de sa communauté s’en faisaient auparavant. Il est entièrement nu et il a un pénis surdimensionné. Mais l'artiste assure que les aînés ne s’en offusquent pas. « Leur première réaction, c’est de glousser. Pour eux, Napi n’est pas statique, il est dynamique. »

Napi est destiné à interpréter notre époque, nous sommes à une époque où la bispiritualité est très importante dans les communautés. Les histoires de Napi doivent le refléter. Adrian Stimson, artiste interdisciplinaire

À lire aussi : L’histoire canadienne revisitée par l’artiste cri Kent Monkman

Quand Napi rencontre Christophe Colomb

Dans ses œuvres, Adrian Stimson répond à la manière dont les Autochtones, particulièrement les bispirituels, sont représentés dans les gravures de Théodore de Bry, au 16e siècle.

« Dans les gravures de Théodore de Bry, les organes génitaux des Autochtones sont presque inexistants », explique-t-il pour justifier la taille démesurée du phallus de ses représentations de Napi. « [Les explorateurs] étaient horrifiés et dégoûtés par la bispiritualité. Ils ont pris les sodomites, les bispirituels, et ils ont envoyé des chiens les massacrer. »

Quand Christophe Colomb apparaît seul, cela lui donne l'air d'un dandy, selon Adrian Stimson. Photo : Radio-Canada

Par opposition, dans une série de trois tableaux, Napi est représenté au premier plan, son pénis surdimensionné en or bien en évidence. De son côté, Christophe Colomb apparaît en toile de fond, en plus petit. Une croix évoque l’influence de la religion dans la colonisation.

C'est certain que ces images peuvent être choquantes, admet Claude Gosselin, directeur du Centre international d'art contemporain de Montréal (CIAC) et commissaire de l'exposition, mais en même temps, c'est un plaisir, on en rit dit-il.

On réaffirme la sexualité devant les conquérants. Ils deviennent petits par rapport à ce qu'on est. Claude Gosselin, directeur du CIAC et commissaire de l'exposition

Claude Gosselin a invité Adrian Stimson dans le cadre de l'exposition Les bispirituels chez les peuples autochtones, qui présente aussi des dessins et des aquarelles de l'artiste aînée ojibwé-crie Ma-Nee Chacaby, à l'Espace CDEx de l'UQAM, jusqu'au 21 août.