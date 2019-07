Oka : « Je ne pensais pas que ça irait aussi loin », dit le propriétaire Grégoire Gollin

Le propriétaire privé Grégoire Gollin ne pensait pas qu'en voulant restituer des terrains aux Mohawks, les tensions allaient s'intensifier de telle façon entre le maire d'Oka et le grand chef de Kanesatake.

« Je ne pensais pas que ça allait aller aussi loin », a affirmé le propriétaire dans la région d'Oka lors d'une entrevue à Radio-Canada, mardi matin.

Depuis plusieurs semaines, M. Gollin se trouve au sein d'une nouvelle guerre de mots entre Serge Simon et Pascal Quevillon. Ce dernier reproche au grand chef l'élaboration d'une entente avec le propriétaire privé visant à remettre aux Mohawks 60 hectares, dont une parcelle de la pinède, épicentre de la crise de 1990.

M. Gollin propose également de vendre au gouvernement fédéral quelque 150 hectares de terrains vacants afin qu'Ottawa les transfère par la suite aux Mohawks.

En agissant ainsi, le propriétaire estime faire sa « contribution à la réconciliation ».

« Quand vous regardez l'évolution de la situation dans les dernières années, on a eu plein d'indices dans la région que la tension montait, la frustration montait. Donc c'est facile de s'apercevoir qu'on allait vers un mur, une crise. Surtout que tout autour on parle de réconciliation, on a des rapports qui nous confirment la maltraitance des Premières Nations », affirme-t-il.

Maintenant, la balle est dans le camp des différents paliers de gouvernements, qui peuvent agir à titre de médiateurs, dit-il. « C'est bien beau restituer des terrains, mais si on créé une situation pire que le statu quo, on n'est pas plus avancé. C'est à eux de [faire la différence], pas aux propriétaires fonciers », estime-t-il.

En entrevue, Grégoire Gollin affirme être le « seul » à avoir rencontré tous les intervenants; des représentants des gouvernements canadien et québécois, le conseil de bande ou encore des traditionnalistes comme Ellen Gabriel.

De nombreux membres de la communauté de Kanesatake reprochent néanmoins au propriétaire privé et au conseil de bande leur manque de transparence dans la signature de cette déclaration d'entente mutuelle, en juin dernier.

La militante Ellen Gabriel affirme que personne dans la communauté n'a pu voir cette entente. « Je pense que M. Gollin n'était pas honnête. Il m'avait dit qu'il me tiendrait au courant des développements, puis tout d'un coup, il me dit "nous avons signé un accord" », déplore-t-elle.

Avec des informations de Laurence Niosi