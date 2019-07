L’auteure autochtone Lee Maracle en nomination pour un prix international de littérature

Lee Maracle est considérée comme l’une des auteurs autochtones les plus prolifiques du Canada. Née en 1950, elle est à la fois romancière, poète, scénariste et essayiste.

Son premier ouvrage, un roman autobiographique intitulé Bobbi Lee : Indian Rebel, est paru en 1975. Il s’agit de l’une des premières publications écrites de la plume d’une femme des Premières Nations.

Elle a depuis publié plus de 20 livres qui traitent des enjeux liés aux peuples autochtones, dont le racisme et le sexisme.

Récemment, elle a produit l’ensemble d’essais My Conversations with Canadians et elle a aussi écrit avec ses deux filles un recueil de poésie nommé Hope Matters.

Lee Maracle a été traduite pour la première fois en français en 2019. Son roman Le chant de Corbeau a été publié par Mémoire d’encrier en janvier. Le chant de Corbeau met en scène les femmes d’une communauté autochtone qui fait face à une grave épidémie pendant les années 1950.

En 2018, elle a aussi participé à Nous sommes des histoires – Réflexions sur la littérature autochtone, un ensemble de 15 textes d'auteurs autochtones, dont la traduction française a également été publiée par Mémoire d'encrier.

Lee Maracle a été lauréate du Prix des Premiers Peuples du Festival Metropolis bleu de Montréal, en 2018.

C’est l’écrivaine métisse Katherena Vermette qui a soumis la candidature de Lee Maracle au Neustadt International Prize.

Souvent décrit comme étant le « prix Nobel américain », le Neustadt International Prize récompense tous les deux ans un poète, un romancier ou un scénariste pour l’ensemble de son travail.

Neuf auteurs sont en nomination. Le gagnant sera dévoilé en octobre à l’Université de l’Oklahoma.