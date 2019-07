Le chef Ghislain Picard soutient la grande cheffe Polson

« Je suis inquiet que la grande cheffe Polson ait décidé de faire l’ultime sacrifice », a écrit le chef de l’APNQL, Ghislain Picard, par communiqué.

Le chef Picard souhaite que les parties concernées par l'Espace des peuples autochtones à Ottawa arrivent à s’entendre le plus rapidement possible tout en respectant les protocoles de reconnaissance de la nation algonquine. Selon lui « cette situation exige et mérite une attention immédiate et urgente ».

« Les décisions touchant l'Espace des Peuples Autochtones au 100, rue Wellington bafouent totalement le droit de la Nation Algonquine Anishnabeg d'agir pleinement au nom de la Nation », a aussi affirmé Ghislain Picard.

Il y a deux ans, le premier ministre Justin Trudeau a annoncé que le bâtiment allait être dédié aux Inuits, aux Métis et aux Premières Nations.

La nation algonquine déplore toutefois de ne pas être consultée d'égal à égal avec les organisations nationales inuites et métisses ainsi que l'Assemblée des Premières Nations (APN) quant à l'utilisation du bâtiment, alors qu'il est situé sur « son territoire traditionnel non-cédé ».