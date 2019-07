Une fédération autochtone demande le congédiement d’un agent de la GRC

D'après un texte de CBC News

Les événements enregistrés à la caméra à la vidéo se sont produits la fin de semaine dernière dans la communauté de Pelican Narrows, au nord de la Saskatchewan.

Dans l’extrait d’une dizaine de secondes, on peut voir un agent de la GRC menotter un homme cri alors qu’un second agent se tient devant lui et dirige son arme à feu en sa direction. On peut également entendre le même agent menacer l’Autochtone de le tuer.

Dans une publication Facebook, la FSIN déplore cet incident et demande que cet agent soit congédié puis que des accusations soient déposées.

« Cette vidéo montre clairement un comportement raciste et ignorant d’un agent de la GRC envers un membre de Pelican Narrows, peut-on lire dans la publication. Ceci confirme que le racisme existe toujours dans les forces de l’ordre. »

La GRC a ouvert une enquête. Dans un communiqué, la GRC soutient que la vidéo ne montre pas l’ensemble de l’altercation, mais décrit les propos qui y sont tenus de « préoccupants ».

La GRC affirme également être en contact avec les leaders de la communauté de Pelican Narrows et qu’ils seront avisés des développements de l’enquête.