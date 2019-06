Plaidoyer en faveur de la décolonisation du Service correctionnel canadien

Le verbe décoloniser, on l’entend partout, n’est-ce pas? Tant mieux, car il y a lieu que les Canadiens et Canadiennes se rendent compte de toutes les politiques colonialistes encore présentes dans ce pays. La fonction publique en particulier en est tellement submergée que j’en ai des nausées d’y voir des gestionnaires répéter les mêmes attitudes paternalistes année après année.

Le réseau APTN révélait récemment qu’au Canada, le taux des femmes autochtones incarcérées dans les prisons fédérales est désormais de 41,4 %, alors que nous représentons 4,3 % de la population féminine du Canada.

Quand j’ai commencé ma recension de la littérature pour ma thèse à l’automne 2017, les femmes autochtones comptaient pour 36,1 % de la population carcérale féminine au pays.

Depuis les 10 dernières années, la surreprésentation des femmes autochtones dans le système carcéral fédéral a augmenté de 60 %.

J’ai aussi lu que Mme Anne Kelly, commissaire du Service correctionnel du Canada (SCC), déclarait que la structure de gouvernance actuelle était « appropriée » pour aider les délinquants autochtones.

Je me suis demandé comment elle pouvait en arriver à une telle conclusion. Dans le contexte où dans la dernière décennie le nombre de personnes emprisonnées a diminué au Canada alors que pour les Autochtones les emprisonnements ne font qu’augmenter.

L’accroissement de la surreprésentation des Autochtones en prison m’apparaît donc, contrairement à la commissaire Kelly, comme un indice que la justice canadienne et les services correctionnels doivent sérieusement se questionner.

L’ENFFADA interpelle le SCC

Le rapport final de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) a d’ailleurs cru bon d’interpeller le Service correctionnel du Canada dans le chapitre des Appels à la justice. Les commissaires ont déploré un manque de temps pour approfondir le phénomène de surreprésentation des femmes autochtones en prison, mais ils ont néanmoins identifié plusieurs points importants.

Ce qui m’a sauté aux yeux en prenant connaissance de ces Appels à la justice, c’est le nombre de fois où le ministère de la Sécurité publique du Canada et le Service correctionnel du Canada sont rappelés à leurs devoirs et responsabilités légales.

Il existe des dispositions dans la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLSC) qui permettent au SCC de travailler avec différentes communautés ou organisations autochtones. De nombreuses recherches le disent et le rapport final de l’ENFFADA le répète, afin de pouvoir freiner ce cycle de la criminalité et le recours excessif à l’incarcération, les Autochtones doivent participer activement à l’élaboration des solutions.

Pourtant, j’en ai été témoin, ces dispositions sont sous-utilisées. Pourquoi? En raison d’une lourdeur bureaucratique au SCC qui exige des employés, comme des communautés, le déploiement de moyens dont ils ne disposent pas la plupart du temps.

Un meilleur fonctionnement des services correctionnels dédiés aux détenus autochtones exigerait une implication authentique des gestionnaires avec les dirigeants autochtones dans les communautés où on voudrait développer des services.

J’ai vu très peu de fonctionnaires vraiment intéressés à se rapprocher des communautés autochtones, car justement cette démarche nécessite un temps que le gestionnaire n’a pas ou bien honnêtement un temps qu’il n’a pas envie de consacrer au problème de la surreprésentation des Autochtones en prison.

J’ai aussi observé de façon assez constante, une tendance systématique des gestionnaires non autochtones des services correctionnels à croire que : « on le sait, nous, ce qui doit être fait ou pas » pour les Autochtones.

Basés sur leurs propres valeurs, ces fonctionnaires prennent des décisions qu’ils pensent être les plus appropriées, mais qui ne cadrent pas avec les besoins, les valeurs et la culture des Autochtones. Il en résulte que les services correctionnels font du « surplace » avec leur mentalité correctionnelle traditionnelle, qui dans les faits innove peu. En tout cas, visiblement pas assez pour avoir un impact sur la surreprésentation des Autochtones dans le système carcéral.

Un exemple. Cela fait plus de 10 ans que l’Enquêteur correctionnel recommande qu’il y ait un sous-commissaire autochtone qui serait responsable des services destinés aux Autochtones. L’ENFFADA aussi le recommande.

Le SCC, qui a accepté de réexaminer l’idée récemment, a finalement opté pour le statu quo. Mme Kelly a estimé que le niveau de responsabilité de la haute direction était approprié pour fournir le leadership nécessaire à améliorer les résultats correctionnels pour les délinquants autochtones. Si ce n’est pas faire la sourde oreille…

Et n’allez pas penser qu’il s’agit forcément d’une question de budget. Selon le bureau de l’Enquêteur correctionnel du Canada, le SCC fait partie des services correctionnels qui disposeraient du meilleur ratio personnel/détenus au monde!

Le SCC montré du doigt par le Comité sénatorial permanent des droits de la personne

Le SCC a été critiqué dans de nombreux rapports publics pour avoir manqué à ses obligations envers les personnes dont il a la responsabilité de gérer la sentence. Il a été répété plusieurs fois que le SCC avait manqué à son devoir de protéger les droits fondamentaux de ces gens.

Le 30 septembre 2019, le Comité sénatorial permanent des droits de la personne partagera son rapport final relativement à son étude sur les prisonniers dans le système correctionnel. Le rapport intérimaire soulevait déjà des allégations préoccupantes sur des cas de discriminations manifestes à l’encontre entre autres des détenus autochtones. Le comité de sénateurs a lui aussi mentionné à ce stade que le SCC sous-utilisait ses politiques qui visent à répondre aux besoins spirituels et culturels des Autochtones.

Le SCC, qui a souvent invoqué la sécurité pour justifier ses politiques ou ses comportements discriminatoires, devra réagir. Je me demande si nous aurons droit encore une fois à une réponse politiquement alambiquée du genre qu’ils sont ouverts à revoir leurs méthodes, mais que dans les faits, peu de changements seront effectués. Ou encore si cette nouvelle étude du Sénat (qui s’ajoute aux autres) pourrait être la bonne pour faire avancer les choses.

Poser la question c'est déjà y répondre dit-on.

Je vous donne un indice… il y aurait lieu de décoloniser les services correctionnels au lieu d’essayer de les « autochtoniser ». C’est en tout cas mon avis!