Pour en finir avec un « chef à vie »

Alors que le Canada célébrait la Journée nationale des peuples autochtones, la semaine dernière, environ 30 membres de la Première Nation ojibwé de Saugeen se sont réunis à l'extérieur du portail verrouillé d'un centre communautaire toujours en construction pour destituer le chef Edward Machimity, qui règne sur cette petite communauté du nord de l'Ontario depuis plus de 30 ans.

Pour les membres qui se sont réunis vendredi dernier, il s'agissait d'un moment charnière dans la petite histoire de la communauté.

Nous ne voulons pas 30 autres années de dictature , a déclaré Desiree Jacko, 27 ans, l'une des résidentes de la communauté.

Desiree possède la formation nécessaire pour enseigner aux jeunes enfants, mais elle soutient ne pas pouvoir obtenir d'emploi à l'école du coin en raison du népotisme ambiant.

Assis autour de tables à pique-nique installées à l'extérieur du centre communautaire, et sous l’œil vigilant des deux policiers de la communauté installés de l'autre côté de la rue, les membres ont sélectionné, pour la première fois dans l'histoire de la communauté, un nouveau chef et quatre conseillers.

M. Machimity refuse toutefois de céder le pouvoir. Le chef et son cercle rapproché ont publié une déclaration, le 23 juin, où ils affirment que les « dissidents » se sont élus eux-mêmes lors d'une démarche « illégale ».

Le nouveau chef et ses conseillers ont répondu via leur avocate, Rachael Paquette, en affirmant que le nouveau gouvernement municipal a été choisi en fonction du code de gouvernance spécifique à la communauté.

« Chef à vie »

Edward Machimity fut nommé chef lors de la création de la communauté, en 1985. Puis, en 1997, lorsque la bande a adopté son propre code de gouvernance, appelé « convention », il est potentiellement devenu chef à vie, son leadership ne pouvant être évalué qu'à tous les 21 ans.

M. Machimity et sa famille immédiate contrôle les services dans la Première Nation, qui se situe à environ 400 kilomètres au nord-ouest de Thunder Bay, et compte 84 habitants. Ce même groupe décide qui obtient une nouvelle maison ou a droit à des rénovations, qui obtient des fonds pour des études supérieures, ou qui peut utiliser la camionnette médicale pour des rendez-vous.

Plusieurs membres de la communauté soutiennent que Saugeen est contrôlée par la peur, le harcèlement et l'intimidation.

Si la Première Nation est gouvernée en fonction de la Loi sur les Indiens, les membres de la communauté ne peuvent se tourner vers Ottawa pour obtenir de l'aide. Services aux Autochtones Canada n'intervient généralement pas dans les questions de gouvernance interne lorsqu'il est question de communautés utilisant des codes de gouvernance spécifiques, préférant laisser les membres résoudre leurs problèmes entre eux.

On compte 358 Premières Nations utilisant des codes de gouvernance personnalisés à travers le pays. La plupart possèdent une forme de système électoral pour choisir leurs leaders, mais une poignée d'entre elles fonctionnent toujours selon un système héréditaire.

Sans pouvoir compter sur l'aide d'Ottawa, des membres de la communauté ont décidé d'agir pour changer de leaders, la semaine dernière, lors d'une réunion traditionnelle organisée par M. Machimity.

Ce rassemblement a d'abord été annoncé à la fin de janvier. L'avis a été transmis par Facebook et une version papier a été affichée au bureau de poste de Savant Lake, non loin de là, où vivent d'autres membres de la communauté. L'avis en question mentionnait que l'examen du leadership de M. Machimity serait effectué en vertu du code de gouvernance, le tout supervisé par des observateurs anichinabés.

Mais le chef a attisé les tensions, en mai, lorsqu'il a publié une lettre adressée à la communauté où il annonçait que sa femme, Violet Machimity, le remplacerait comme chef à sa mort. La lettre indiquait également que son gendre, Darrell Keesic, hériterait d'un poste de leadership non spécifié au sein de la bande une fois qu'il terminerait son mandat de chef de la police.

M. Machimity, qui a plus de 70 ans, a également laissé entendre qu'il croyait que son décès approchait et qu'il se préparait à la « prochaine étape » de son voyage. Il souffre de problèmes liés au diabète et a été recevoir des soins à l'hôpital, cette année.

Le chef a aussi établi l'ordre du jour pour les deux journées de rassemblement. La première journée devait être consacrée à une séance d'information, où les membres de la bande pourraient exprimer leurs doléances. Les dirigeants de la bande devaient répondre à ces commentaires le lendemain, mais il n'y aurait pas de moment consacré à l'examen du leadership du chef.

Le rassemblement traditionnel ne comprenait pas non plus de repas communs, de cérémonies ou d'activités sociales.

« C'est une tactique policière »

À l'approche du coup d'envoi du rassemblement, prévu à 10 h, jeudi dernier, des membres de la bande qui commençaient à arriver ont rencontré le chef de police, Darrell Keesic, en civil, qui bloquait l'entrée du centre communautaire qui avait coûté 4 millions de dollars, et dont la construction était toujours en cours.

Il a exigé que les membres de la bande signent un registre vierge avant d'entrer dans le bâtiment. Les participants ont été choqués et on suspecté qu'il s'agissait d'un subterfuge.

C'était une feuille blanche. Ils pourraient se tourner vers le gouvernement fédéral et affirmer que tout le monde avait voté pour eux , a soutenu John Machimity, le frère du chef.

Paul Machimity, dont le père était l'un des fondateurs de la bande et l'un des premiers conseillers, a indiqué à la foule que M. Keesic tentait de provoquer un conflit.

C'est une tactique policière , a-t-il dit.

Deux membres de l'unité de liaison avec les Premières Nations de la police provinciale de l'Ontario se sont présentés sur place, eux aussi en civil, accompagnés d'un troisième individu en uniforme. L'entrée a finalement été déverrouillée et les membres de la communauté ont pu se présenter au rassemblement sans signer leur nom.

Le camp du chef s'est retrouvé en désavantage numérique lors de la rencontre. Sur la quarantaine de personnes présentes, environ 30 membres souhaitaient un changement au sein du gouvernement local. Seulement trois personnes, soit le fils du chef, Marvin, et ses filles, Norma et Rebecca, ont directement manifesté leur appui à leur père, selon une vidéo de la rencontre à huis clos qui a été transmise à CBC News.

Je suis en accord avec le leadership actuel. Ils ont démontré qu'ils avaient une vision, ils ont été respectables et honnêtes , a déclaré Rebecca Machimity.

Je n'appuierai pas un leadership qui s'appuie sur la haine, qui a recours à des menaces et à de l'intimidation.

La majorité des intervenants ont réclamé du changement ou ont présenté diverses plaintes et accusations à l'endroit du chef Machimity, qui était assis dans un fauteuil roulant, à l'avant de la pièce, flanqué de sa femme Violet et du conseiller John Sapay, son meilleur ami. Eileen Keesic, une autre fille du chef agissant comme conseillère, était assise près de M. Sapay.

À un certain moment, John Machimity a demandé aux participants de lever leur main s'ils ne souhaitaient pas que Violet Machimity devienne chef, ce à quoi ont répondu une majorité de personnes.

Lors de la rencontre, le chef ne s'est exprimé qu'à deux reprises, soit au début et à la fin.

Je suis le chef à vie et je suis déterminé à demeurer en poste jusqu'à ma mort , a-t-il indiqué en début de séance.

Et à la fin de la journée, il a remercié les membres de s'être déplacés, mais a réitéré qu'il n'envisageait pas de quitter ses fonctions.

Il a ensuite cité la Bible, a clos la rencontre avec une prière et a annulé la deuxième journée du rassemblement, prévue le lendemain.

Le chef a aussi refusé une entrevue avec CBC News avant la rencontre. Violet Machimity a quant à elle menacé d'appeler la sécurité lorsque le diffuseur public a voulu l'approcher après le rassemblement.

Appels au changement

L'une des quatre nouvelles conseillères, Betty Necan, élue lors du scrutin improvisé tenu lors de ce qui aurait dû être la deuxième journée du rassemblement traditionnel, dit espérer qu'Ottawa reconnaisse le changement de gouvernement, qui a respecté les codes de gouvernance.

Elle dit également vouloir transformer les règles en place pour en finir avec les mandats de 21 ans.

Une cérémonie d'assermentation du nouveau conseil de bande est prévue le 6 juillet.

D'après un reportage de Jorge Barrera de CBC