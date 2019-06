Le nouveau Guide alimentaire désormais disponible en langues autochtones

Dans le cadre d'une démarche double combinant la préservation des langues autochtones et la promotion de saines habitudes alimentaires, Santé Canada a lancé mardi la publication du nouveau Guide alimentaire canadien en neuf langues autochtones.

Ces langues, le cri des plaines, le déné, l'inuinnaqtun, l'inuktitut de l'île de Baffin, l'inuktitut du Nunatsiavut, l'inuktitut du Nunavik, le michif, l'ojibwé et l'oji-cri, sont les plus couramment parlées par les Autochtones au pays, mentionne le ministère par voie de communiqué.

On y compte également les langues officielles du gouvernement du Nunavut, ainsi que des dialectes recommandés par les représentants nationaux de peuples et de nations autochtones , précise-t-on.

Toujours selon le gouvernement fédéral, il s'agit là d'une démarche visant l'inclusion du 1,6 million d'Autochtones au sein de la population canadienne.

En 2019, Année internationale des langues autochtones, je suis heureux d'appuyer le lancement du Guide alimentaire canadien en bref en neuf langues autochtones. Nous contribuons ainsi à l'offre d'outils de saine alimentation aux Autochtones tout en reconnaissant l'importance de la langue et de la culture pour la santé globale , a déclaré Seamus O'Regan, ministre des Services aux Autochtones.

L'alimentation, un enjeu essentiel

Les problèmes liés au changement de l'alimentation et du mode de vie chez les Premières Nations sont légion : la sédentarité et l'apparition de la malbouffe ont contribué à des statistiques pour le moins inquiétantes : environ 61 % des membres des Premières Nations souffrent de maladies chroniques, contre une proportion de 53 % au sein de la population canadienne en général.

Les membres des Premières Nations sont également proportionnellement plus nombreux à souffrir de diabète (17 %) et d'obésité (26 %) que les Canadiens dans leur ensemble. Au pays, 5 % de la population est atteinte de diabète, et 16 % souffre d'obésité.

Au Québec, le tiers des ménages des Premières Nations vit dans l'insécurité alimentaire, entre autres en raison, bien souvent, de la pauvreté de l'offre en magasin et des prix élevés.

Le coût hebdomadaire moyen de l’épicerie pour une famille de quatre personnes chez les Premières Nations interrogées se situe en effet à 262 $, et peut aller jusqu’à 336 $ dans certaines communautés. Comparativement, le coût d’une même épicerie à Montréal se situe à 196 $. Cette situation pousse certains ménages à consommer des aliments plus riches en gras ou en sel.