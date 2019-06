36 nouvelles accusations pour un agresseur sexuel présumé

Clément Lamoureux Photo : Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent précise que depuis la diffusion d'un communiqué le 3 juin dernier, ses enquêteurs ont reçu plusieurs signalements pour des agressions sexuelles qui auraient été commises entre 1999 et 2016 par Clément Lamoureux, un homme âgé de 66 ans.

La police précise que les 36 accusations supplémentaires de nature sexuelle concernent neuf nouvelles victimes présumées, toutes mineures au moment des faits allégués.

D'autres enquêtes concernant de possibles nouvelles victimes sont toujours en cours.

Clément Lamoureux a d'abord été mis en état d'arrestation pour de présumées agressions sexuelles sur des personnes mineures commises entre 2005 et 2012. Le suspect a été propriétaire d'une entreprise équestre à Saint-Amable entre 1997 et 2016, et il était encore le mois dernier copropriétaire d'une entreprise équestre à Sainte-Julie, en Montérégie.

La Régie intermunicipale de police Richelieu-Saint-Laurent sollicite le public afin d'identifier d'autres victimes potentielles de Clément Lamoureux. Toute information peut être transmise de façon confidentielle à la police en composant le numéro de téléphone 450-536-3333.