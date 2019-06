La fête nationale donnera le coup d'envoi du nouvel amphithéâtre Espace 67

Il aura fallu deux ans pour transformer ce qui était une plaine sablonneuse – qui devenait particulièrement boueuse s'il se mettait à pleuvoir – en une autre plaine, certes, mais dont le sol est composé de pierres concassées, qui permettent l'écoulement des eaux.

« Donc, il n'y aura pas de poussière qui va lever, et cet agent-là fait aussi en sorte que l'eau pluviale, qui avant, faisait en sorte qu'il y avait beaucoup d'accumulations, va s'écouler dans le sol et va être dirigée directement dans le lac des Cygnes », souligne Gabrielle Meloche, responsable des communications de la Société Jean-Drapeau.

Parmi les autres améliorations notables apportées au site, on compte l'installation permanente d'infrastructures pour l'électricité et l'eau courante; auparavant, les organisateurs des divers événements devaient fournir génératrices et eau potable.

Sur le site, toujours, on compte également neuf tours de son amovibles, ainsi que des équipements techniques de pointe.

Bon pour les promoteurs

Tout est là pour plaire aux promoteurs qui utilisent le site pour organiser concerts et festivals, comme le géant evenko. Mais pour les amoureux de la nature, l'endroit pourrait s'avérer moins idyllique.

Philippe Lupien, architecte et professeur à l'École de design de l'Université du Québec à Montréal ( UQAMUniversité du Québec à Montréal ), aurait ainsi apprécié des installations festives plus discrètes, surtout que Trois Disques de Calder, une oeuvre très connue des Montréalais, se retrouve carrément dans l'arrière-scène de l'amphithéâtre.

« Évidemment, la végétation, ça va pousser avec le temps. Mais quand même. Quand on voit l'infrastructure qui est installée là, les clôtures, on peut s'inquiéter sur l'idée que tranquillement, nos îles se privatisent », ajoute-t-il, en évoquant au passage les nombreux arbres qui ont été abattus pour créer la nouvelle esplanade.

Quelque 1061 arbres ont ainsi été rasés dans le cadre des travaux autorisés sous l'administration Coderre.

Si l'administration Plante souhaitait davantage de verdure, il était trop tard pour reculer. Cela n'empêche pas le Conseil régional de l'environnement ( CREConseil régional de l'environnement ) de Montréal d'être déçu du résultat.

La directrice du CREConseil régional de l'environnement , Coralie Deny, souhaite encore que la plaine des jeux soit renaturalisée, [que] le bois soit vraiment mis en valeur, et que les rives soient également renaturalisées .

À cela, Mme Meloche répond qu'un programme de plantation permettra d'ajouter 2000 arbres sur les deux îles situées au milieu du fleuve, histoire de compenser l'abattage réalisé sur le site.

Le nouvel amphithéâtre permettra par ailleurs d'accueillir des foules plus imposantes qu'autrefois. Jusqu'à 65 000 personnes pourront dorénavant assister aux concerts, soit 20 000 de plus qu'avant les travaux.

D'après un reportage de Marie-Ève Cousineau