Elisapie Isaac et Snotty Nose Rez Kids finalistes au prix Polaris

La chanteuse, bien présente sur la scène culturelle québécoise depuis la création du duo Taïma, en 2004, est nommée pour son plus récent album, The Ballad of the Runaway Girl, paru sous étiquette Bonsound.

Ce même album a reçu une nomination aux prix Juno pour l'artiste, dans la catégorie Album autochtone de l'année.

Quant aux deux rappeurs de Snotty Nose Rez Kids, Darren « Young D » Metz and Quinton « Yung Trybez » Nyce, originaires du nord de la Colombie-Britannique, ils pourraient bien être récompensés pour leur troisième disque, Trapline.

Le duo a déjà gagné aux Indigenous Music Awards et aux Western Canadien Music Awards.

Parmi les autres noms présents sur cette « longue liste » du Polaris, on note la présence de Jean Leloup, Alexandra Stréliski, Loud, Voivod et Carly Rae Jepsen.

L'an dernier, le prix a été remis au ténor Jeremy Dutcher, de la Première Nation Wolastoq, pour l'album Wolastoqiyik Lintuwakonawa.

De cette première sélection de 40 noms, 10 finalistes seront dévoilés le 16 juillet. L'album gagnant sera connu en septembre prochain.