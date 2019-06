Une initiative qui encourage la jeunesse autochtone

Chaque année, je suis émue de voir tant de jeunes célébrer la richesse de notre culture. C’est émouvant, car ils symbolisent le renouveau après tant d’épisodes sombres dans notre histoire depuis la création du Canada.

La génération de nos parents n’aura pas connu semblable époque. Lorsqu’ils étaient enfants ou adolescents, ils n’ont pas pu danser ou jouer du tambour pour magnifier la richesse de notre culture.

C’est pourquoi je trouve primordial d’encourager les jeunes par toutes sortes d’initiatives. Dernièrement, un projet extraordinaire a été porté à mon attention : Fusion Jeunesse. Je ne le connaissais pas et pourtant, cette initiative est fabuleuse!

Nos jeunes doivent être soutenus dans leur développement, car cela a forcément un impact sur leur estime de soi. Avancer vers l’avenir lorsqu’on ressent que son identité est à la fois valorisée et reconnue procure une fierté. Plus la confiance en soi est grande, plus le jeune ira loin.

Organisme de bienfaisance, Fusion Jeunesse a pour mission de favoriser la persévérance scolaire et contribuer à l’employabilité et à l’engagement civique des jeunes. Depuis 2009, l’organisme travaille avec les communautés autochtones. Les premiers projets pilotes ont été faits en collaboration avec les commissions scolaires crie et Kativik. Fusion Jeunesse a ensuite élargi ses opérations auprès de communautés innues, mi’gmaqs et mohawks. Depuis récemment, un projet pilote est en cours avec la communauté atikamekw de Wemotaci.

Depuis 10 ans, 4700 jeunes autochtones ont pu bénéficier de ce programme. Fusion jeunesse embauche des étudiants issus d’institutions d’enseignement supérieur qui travaillent de 10 à 30 heures par semaine dans les écoles, en classe et à l'occasion d'activités parascolaires, auprès des jeunes. Il s’agit de faire de l’apprentissage par projet dans quatre domaines : arts, science et génie, design et leadership et entrepreneuriat sous 14 programmes différents, tous adaptés à la culture des nations avec lesquels ils travaillent. Des mentors provenant de différentes entreprises ou organismes communautaires des domaines liés aux projets sont également mis à contribution dans les écoles. L’objectif est d’aider les jeunes dans l’atteinte de leur objectif et surtout leur faire découvrir des carrières

Chaque fin d’année, il y a un événement spécial pour couronner les mois d’effort. Comme aujourd’hui à Waskaganish, il y a un rassemblement de jeunes Autochtones provenant des différentes communautés d’Eeyou Istchee et du Nunavik. Cet événement de trois jours favorise le développement d’un réseau de jeunes qui travaillent à développer leurs compétences à titre de futurs leaders autochtones.

Grâce aux différentes façons d’accompagner les jeunes à travers leur parcours scolaire, Fusion jeunesse procure des occasions multiples de développer des compétences et surtout encourage leur persévérance scolaire. Les témoignages des jeunes y ayant participé sont éloquents.

Certains jeunes y ont vaincu leur timidité ou développé des compétences en leadership. Tous ont pu acquérir des aptitudes fondamentales à l’employabilité.

Écart persistant

Les statistiques mettent en lumière que les niveaux de scolarité des jeunes Autochtones sont supérieurs à ceux des Autochtones plus âgés. Un indice que que la situation s’améliore.

Toutefois, lors du dernier rapport du vérificateur général, on relevait qu’entre 2001 et 2016, l’écart séparant les membres des Premières Nations vivant dans les réserves qui détiennent au moins un diplôme d’études secondaires et le reste de la population canadienne s’était accru. Une donnée qui confirme qu’il y a encore un travail important à faire pour diminuer le taux de décrochage scolaire chez les Autochtones.

Selon le recensement de 2016, les enfants représentaient 33 % de la population inuite, 29 % de la population des Premières Nations, et 22 % de la population métisse. Puisque le 21 juin nous célébrons nos nations, je crois que nous devrions renouveler notre engagement envers ces enfants. L’idée est toujours de leur donner la meilleure des chances de se développer. Fusion Jeunesse permet cet engagement.

Les initiatives offertes par cet organisme gagnent à être connues. Elles permettent de contrer le décrochage scolaire et réduire l’absentéisme, mais aussi de stimuler la fierté de nos jeunes.

J’encourage les organisations autochtones à contribuer, elles aussi, à à leur manière au développement de nos communautés.