Les Autochtones plus touchés par les déchets toxiques, selon un rapporteur de l’ONU

D'après un texte d'Olivia Stefanovich de CBC

Baskut Tuncak était au pays entre le 24 mai et le 6 juin, sur l’invitation du gouvernement fédéral qui souhaitait recevoir une évaluation de sa gestion des matières toxiques.

Il a visité Ottawa, Toronto, Vancouver, Edmonton et Montréal, ainsi que Grassy Narrows et Sarnia, en Ontario, et Fort McMurray, en Alberta. Il a rencontré des membres des gouvernements, des chercheurs, des représentants autochtones et des entreprises.

« J’ai entendu plusieurs témoignages d’Autochtones, dit le rapporteur de l’ONU. Plusieurs communautés sentent qu’elles sont localisées en ‘’zones sacrifiées’’. »

En prenant en compte la relation unique qu’ont les Autochtones avec leurs terres, ils sont certainement plus exposés à la pollution Baskut Tuncak, rapporteur spécial des Nations unies sur les substances toxiques

« Assez déçu » du manque d'aide à Grassy Narrows

Baskut Tuncak s’est dit « assez déçu » du manque de réponses claires de la part de l'Ontario et d'Ottawa sur les raisons pour lesquelles aucune solution n'a été trouvée pour la communauté de Grassy Narrows, un demi-siècle après le rejet de 10 tonnes de mercure en amont de la Première Nation, située à environ 100 kilomètres au nord-est de Kenora, en Ontario.

Les eaux et les sols de Grassy Narrows ont été contaminés au mercure lorsque les anciens propriétaires d’une usine de Dryden ont déversé leurs déchets contenant la toxine dans le système de rivières English-Wabigoon pendant la majeure partie des années 1960 et jusqu’au début des années 1970.

De nombreux habitants souffrent encore de problèmes de santé causés par la contamination.

« Cette inaction, longue de plusieurs décennies, me laisse perplexe. Je me demande comment cette communauté, et les autres communautés, sont protégées de la discrimination », a déclaré Baskut Tuncak.

« Cela aurait dû être l’une des plus importantes priorités, a-t-il poursuivi. Je ne peux qu’imaginer que si cet événement était survenu en milieu urbain, il n’aurait pas fallu beaucoup de temps pour que des mesures soient prises. »

Le rapporteur a également visité les sables bitumineux de Muskrat Falls, au Labrador et la Première Nation Aamjiwnaang près de Sarnia, surnommée « la vallée chimique » par certains habitants.

Baskut Tuncak a affirmé que la situation des Ojibwés d’Aamjiwnaang offre une image frappante de la discrimination puisque les maisons et les garderies sont à deux pas de grandes raffineries de produits pétrochimiques.

M. Tuncak croit cependant qu’il est « louable que le Canada ait ratifié tous les traités internationaux sur les toxines et les déchets et participe activement à un cadre politique non contraignant pour les produits chimiques et les déchets toxiques ».

Mais il a ajouté que les problèmes subsistent en raison des divisions entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.

Baskut Tuncak souhaite que la Commission canadienne des droits de la personne soit investie d'un mandat clair lui permettant de travailler sur les problèmes de dégradation de l'environnement qui affectent les droits de la personne.

Il veut également savoir pourquoi Ottawa n'a pas fait de cartographie adéquate des zones de pollution par rapport aux communautés autochtones.

L'ONU pourrait se pencher sur les conclusions de l'ENFFADA

Ces conclusions préliminaires du rapporteur spécial arrivent la même semaine que la publication du rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) qui accuse le Canada de génocide contre les peuples autochtones.

« Je ne serais pas surpris que l'ONU prenne note de ce rapport et en examine les conclusions », a dit M. Tuncak.

Il a aussi dit avoir entendu l'expression « génocide culturel » utilisée à maintes reprises par les communautés autochtones au cours de sa tournée de deux semaines.

Le rapport complet sur la mission de Baskut Tuncak sera publié en septembre 2020.