Pour parler des réactions au rapport de l'ENFFADA et des actions concrètes à mettre en place, nous réunissons Viviane Michel, présidente de Femmes autochtones du Québec; Steven Bonspille, directeur général des opérations au Centre de ressources sur la gestion des terres des Premières Nations et Isabelle Picard, ethnologue et chargée de cours à l'UQAM.