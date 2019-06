Une remise de diplôme pour les étudiants autochtones de Concordia

« Je ne pensais pas me rendre là, mais je suis ici. Guys, we dit it! (on l’a fait) », s’est exclamée, sous le coup de l’émotion Tajmierah Astles, la première à recevoir des mains du vice-recteur Graham Carr une étole conçue par l’artiste mohawk Tammy Beauvais.

Quinze étudiants autochtones, certains vêtus de leur regalia, ont assisté jeudi à une remise des diplômes, organisée pour une septième année par le centre de ressources autochtone (Aboriginal Student Resource Centre) de l’université.

Les étudiants sont tous invités à la cérémonie de collation de grades de Concordia qui a lieu la semaine prochaine, mais l’événement organisé par le centre est plus intime. Une occasion de se retrouver en famille, avec les parents et les enfants. Un chant d’honneur traditionnel a été interprété par le groupe Foxtail Singers au début de la cérémonie.

Cette année, un total de 32 étudiants autochtones au baccalauréat et à la maîtrise obtiendront un diplôme de Concordia. « Les étudiants représentent chacune des facultés de l’université », souligne Orenda Boucher-Curotte, coordinatrice du centre de ressources autochtone.

La native de Kahnawake a vu plusieurs de ces étudiants gagner en confiance avec les années, notamment avec l’appui du centre. « Aujourd’hui, ils ont des prix, des bourses. Ils ont trouvé une force et une résilience », affirme-t-elle.

Shiann Wahéhshon Whitebean a terminé cette année sa maîtrise en sciences sociales avec une spécialisation en études autochtones. La jeune femme a eu trois enfants avant de retourner aux études, il y a six ans. « Ce n’est pas facile d’être une étudiante à temps plein, et d’être une mère en plus », souligne-t-elle.

Mais elle peut compter sur une famille et un réseau qui a toujours su l’appuyer, dit-elle. Et à l’université, « je n’ai jamais fait de compromis sur ce que je suis ou qui nous sommes en tant que qu’Autochtone », ajoute-t-elle.

Parmi les 15 étudiants présents à la cérémonie, 3 ont terminé leur maîtrise, et 12 leur baccalauréat. Les étudiants ont reçu des diplômes dans diverses matières : environnement, comptabilité, musique ou encore cinéma.