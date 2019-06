La SOCAM dénonce les coupures de Patrimoine canadien

L’organisation autochtone a vu son budget d’opération fondre de moitié au cours des trois dernières années, passant de 536 544 $ en 2016-2017 à 271 005 $ pour l’exercice 2019 2020. Par rapport à l’année financière 2018-2019, elle a subi une coupure de 112 000 $, ce qui oblige la société à se serrer encore plus la ceinture.

La SOCAM dessert en émissions d’information un réseau de 14 stations radiophoniques autochtones du Québec et du Labrador depuis 1983. Sa mission vise notamment à « favoriser l’essor des communautés et de promouvoir leur langue et leur culture ».

Dans une lettre adressée au ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme Pablo Rodriguez et datée du 3 juin 2019, dont Espaces autochtones a obtenu copie, la SOCAM décrie les compressions dont elle fait l’objet.

« C'est donc avec vigueur que nous dénonçons cette dernière coupure qui n’annonce ni plus ni moins, et ce, à brève échéance, la possibilité de mettre fin aux opérations de notre organisation, organisation qui, nous vous le rappelons, est au service de l'information de 11 communautés de la nation innue et de 3 communautés de la Nation Atikamekw », déclare Justin Chachai, président du conseil d'administration de la SOCAM.

Dans sa missive, Justin Chachai déplore que le gouvernement fédéral adopte des mesures paradoxales concernant le développement des cultures autochtones. « Il nous apparaît très incohérent en cette « année internationale des langues autochtones » et dans le contexte de la réconciliation de voir notre budget réduit considérablement surtout que nous diffusons à 95 % dans nos langues d'origine », écrit-il.

Le ministre du Patrimoine canadien et du Multiculturalisme, Pablo Rodriguez, est invité à revoir la contribution allouée pour la présente année financière à la SOCAM et à trouver des alternatives à plus long terme. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Un avenir menacé

En entrevue, le directeur général de la SOCAM, Florent Bégin, parle de choix difficiles que devra faire l’organisation si le ministre du Patrimoine canadien n’intervient pas pour régler la situation.

« Ce qu’on dénonce c’est ce que j’appelle le régime de bien-être social, c’est-à-dire que dès qu’on réussit à aller chercher des sous supplémentaires dans d’autres sources de financement pour boucler le budget, l’année suivante on est coupé. Donc, on est toujours en train de travailler, faire plein d’efforts pour combler, attacher le budget. Cela devient exténuant », affirme-t-il.

Florent Bégin soutient que l’inquiétude ne touche pas seulement la direction et les employés, mais elle affecte aussi ses partenaires. « On a même reçu quelques appels de nos stations locales qui sont très inquiètes de la situation », souligne-t-il.

Les radios autochtones craignent de perdre la couverture nationale dont elles bénéficient actuellement. Car la SOCAM diffuse des émissions d’informations nationales à raison de cinq heures par jour, et ce, cinq jours par semaine, donc un total de 25 heures de couverture par semaine.

« Si la SOCAM, dépendamment de nos scénarios qui s’en viennent, est obligée de retrancher des portions d’émissions dites nationales, c’est le local qui va en souffrir », regrette-t-il.

Cependant, Florent Bégin précise qu’il s’agit là d’une possibilité. « On a quatre ou cinq scénarios sur la table qu’on est en train de travailler. On essaie de maintenir le cap, mais le cap est très difficile à maintenir maintenant », assure-t-il.

Le directeur général évoque la possibilité de pertes d’emploi, d’une réduction des heures de programmation, d’une diminution du nombre d’heures de travail pendant la semaine pour les employés et… la fermeture.

L’avenir n’est pas très rose. Il y a même une possibilité que, carrément, on n’aura peut-être pas le choix de mettre la clé dans la porte. Florent Bégin, directeur général de la SOCAM

De plus, l’incertitude pourrait pousser des employés à partir, eux qui n’ont pas eu de hausses de salaire depuis des années. M. Bégin souligne que la SOCAM a développé une certaine expertise au fil du temps et qu’il serait dommage de la perdre. De plus, l’incertitude bloque tout développement de projets.

Florent Bégin, directeur général de la SOCAM, plaide pour une bonification du volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord du Programme des Autochtones de Patrimoine canadien. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Mageau

Un besoin de communication

Il ne comprend pas très bien la décision voire le raisonnement du ministère considérant que les Autochtones sont une des priorités du gouvernement Trudeau. Dans le contexte de la réconciliation, l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées et de l’Année internationale des langues autochtones (2019), il explique qu’il y a beaucoup d’actualités et d’informations à communiquer aux Autochtones.

« Moins en parler, moi diffuser, cela informe moins les gens dans les communautés. Les communautés sont assez dispersées en plus. Ce n’est surtout pas le local [les stations dans les communautés] qui va partir de la Basse-Côte-Nord ou de la Côte-Nord pour aller couvrir du national à Montréal ou à Québec », a-t-il illustré.

Dieu sait qu’étant dispersées, on a besoin de communication. C’est difficile d’avoir un programme à la mesure des besoins des sociétés. Florent Bégin, directeur général de la SOCAM

Florent Bégin fait remarquer que le volet Radiodiffusion autochtone dans le Nord (RAN) du Programme des Autochtones de Patrimoine canadien n’a pas été indexé depuis fort longtemps. Il mentionne qu’une enveloppe de huit millions de dollars par année est disponible pour l’ensemble des diffuseurs autochtones canadiens et que 31 demandes de financement ont été déposées en 2019 comparativement à 13 dans les années 90.

« Il y a plus de joueurs qui en bénéficient. Moi, je dis toujours qu’ils étendent de la confiture le plus possible, mais ce n’est pas une solution. Ce n’est pas une solution parce que tu enlèves du financement à une société pour en donner à une autre et essayer de plaire à tout le monde », opine-t-il.

Il plaide pour une bonification du programme, un financement à long terme et de la flexibilité de la part du ministère.

« On est très cadrés aussi dans l’utilisation qu’on en fait [des subventions]. D’ailleurs, le 271 000 $ est très cadré. Tu ne peux pas faire ce que tu veux avec. Nos besoins ne sont pas nécessairement en lien. On aimerait avoir une marge de manœuvre pour prendre ce 271 000 $ ou les autres financements qu’on a eus avant pour tenter de les catégoriser dans les postes que nous pensons les plus appropriés, ce qui n’est pas possible de faire », soutient-il.

Revitaliser les langues autochtones

L’attaché de presse du ministre Pablo Rodriguez, Simon Ross, a réagi mercredi à la lettre signée par le président Justin Chachai en affirmant prendre au sérieux la question des langues autochtones.

Il a déclaré : « La réconciliation avec les peuples autochtones passe par la revitalisation des langues autochtones et c'est ce que nous faisons. On a investi 334 millions de dollars dans les langues autochtones et nous travaillons avec les communautés pour investir cet argent rapidement ».

Concernant l’avenir de la SOCAM, Simon Ross affirme : « Le programme Radiodiffusion Autochtone dans le Nord reçoit de plus en plus de demandes de financement et on travaille actuellement sur une solution pour qu'une organisation faisant un travail si important ne subisse pas des réductions importantes. On est en contact avec l'organisation et on ne les laissera pas tomber ».

Par ailleurs, Florent Bégin a interpellé le cabinet de la ministre responsable des Affaires autochtones, Sylvie D'Amours, afin d’obtenir de l’aide. Il dit que ses conseillers étudient présentement le dossier.