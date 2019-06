Le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles disparues et assassinées (ENFFADA) est critiqué pour l'utilisation du terme « génocide ». Or, en lisant le rapport complémentaire, on comprend que les commissaires ont voulu dire que la violence faite aux femmes autochtones est une résultante du génocide canadien, non pas que leur disparition constitue un génocide en soi. Ce qui pose la question : y a-t-il eu génocide envers les peuples autochtones du Canada?