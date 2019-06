Réactions au rapport de l'ENFFADA : il y a urgence d'agir au Québec

La commissaire aux Affaires autochtones de la Ville de Montréal, Marie-Ève Bordeleau, se dit satisfaite des conclusions du rapport qu'elle considère comme « très fortes » et « concrètes ».

« En tant que femme autochtone, je suis extrêmement touchée, dit-elle. Il y a urgence pour assurer la sécurité des femmes et des filles autochtones . »

Elle espère cependant que les membres des différents gouvernements vont « prendre au sérieux les recommandations de la commission ».

L’organisme Femmes autochtones Québec (FAQ) estime que « cette crise nationale et le besoin criant d’équité nécessitent que tous les gouvernements priorisent les femmes autochtones ».

La présidente de FAQ, Viviane Michel, soutient que l’organisme va « s’assurer que le rapport ne soit pas tabletté ».

La directrice générale du Regroupement des centres d’amitié autochtone du Québec (RCAAQ), Tanya Sirois, espère que des mesures seront mises en place rapidement après la publication du rapport puisque « les écarts socioéconomiques entre les Autochtones et le reste de la population canadienne ne font que croître, et ce, particulièrement pour les femmes autochtones », a-t-elle écrit par communiqué.

Le chef de l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador, Ghislain Picard, a quant à lui fait savoir par communiqué qu'il estime que même si l'ENFFADA a « permis d'apporter une certaine lumière et une prise de conscience nationale », ses recommandations « ne pourront certainement pas régler à elles seules les vestiges politiques visant l'extermination des Premières Nations ».

« La Couronne doit honorer ses obligations constitutionnelles et fiduciaires, poursuit-il, et prendre toutes les mesures nécessaires et urgentes pour assurer la réparation pleine et entière des préjudices infligés à l’ensemble des Premières Nations. Le débat autour du terme génocide ne doit pas nous éloigner de cet enjeu prioritaire qui se trouve au cœur de la solution. »

Le grand chef de la nation atikamekw, Constant Awashish, abonde dans le même sens. « Les Canadiens ne doivent pas prendre le terme ‘’ génocide ’’ de façon personnelle », dit-il.

Selon lui, le rapport doit être vu comme un « pas vers la réconciliation ».

« Il est question de ne pas répéter les erreurs du passé, croit-il. Le rapport fait le constat d'un contexte généré par des politiques colonialistes. »

« Il faut permettre aux Autochtones, surtout aux femmes, de reprendre leur place », affirme Constant Awashish.

La Commission a consacré un rapport complémentaire spécifiquement sur le Québec qui demande entre autres la mise sur pieds d’une enquête sur les enfants malades enlevés à leur famille.

Le grand chef Awashish s’en réjouit puisque c’est une situation qu'ont vécue plusieurs familles attikameks. « Il faut faire la lumière là-dessus, les gens ont besoin de guérir », dit-il. « Les aînés sont toujours hantés par ça, ajoute-t-il, ça crée de la méfiance de génération en génération. »