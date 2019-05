Rapport de l'ENFFADA : pour que cesse enfin la violence faite aux femmes autochtones

Lundi sera une journée marquante, je l’espère. Les Commissaires de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) rendront public le fruit de leur examen sur les causes systémiques qui sous-tendent la violence faite aux femmes et aux filles autochtones dans ce pays.

Plus de 1400 personnes ont été entendues et j’ose espérer que tous les Canadiens ont au moins écouté l’un des témoignages partagés en direct, souvent difficiles à entendre en raison des situations décrites par les témoins. .

Je suis une femme, anicinape et atikamekw*. Je suis également la fille de ma mère; une Première Nation qui a connu son lot violence systémique. Je suis aussi la petite fille de la plus forte et la plus résiliente kitci mama** qui respire sur cette terre, et qui a connu également à son tour un lot de violence portée par la colonisation. Mais quand j’écris ces lignes, je suis surtout la mère de deux magnifiques jeunes filles autochtones.

Cela dit, avez-vous conscience à quel point j’attends ce rapport? Mais ce document final est aussi attendu par ma sœur, mes cousines, mes tantes, mes amies autochtones et leurs enfants.

Imaginez 30 secondes être un membre des familles de ces femmes qui sont à l’origine de cette enquête historique… La douleur partagée en audience par elles était à la fois poignante et révoltante.

D’autres histoires m’ont aussi grandement bouleversée. J’ai entendu des récits méconnus avant ces audiences et qui provenaient de ma propre communauté, Pikogan en Abitibi. Ces épisodes m’ont fait pleurer, enrager et même empêché de dormir pendant quelques nuits.

Alors mes attentes je l’avoue sont grandioses. Je rêve de changements radicaux.

Je souhaite que les gens prennent tous connaissance de ce qui sera consigné dans ce rapport afin que ces écrits soient l’origine d’une relation meilleure entre Autochtones et non-Autochtones, pour notre avenir collectif. Je rêve par-dessus tout que nous puissions être, nous les femmes autochtones, considérées sur le même pied d’égalité que tous les autres Canadiens dans ce pays. Cela passe forcément par le respect de qui nous sommes en tant que femme et en tant qu’Autochtone.

Je souhaite aussi que les nations du Québec aient fait l’objet d’un examen distinct à certains égards dans ce rapport. Nous avons des réalités différentes de celles vécues dans l’Ouest canadien.

Mais fondamentalement, je souhaite surtout que la violence envers les femmes autochtones cesse.

L’ENFFADA pour quel type de femme

Un couple d’amis québécois soupait chez moi il y a quelques semaines. Nous discutions des étapes subséquentes au dépôt du rapport de l’ENFFADA quand l’homme du couple m’a dit quelque chose qui m’a particulièrement fait sursauter.

Appelons-le Patrick pour cette chronique. Il m’a dit « ben oui, mais toi Cyndy tu es loin de tout cela, ça ne peut pas t’arriver, tu vis en ville, tu n’es plus sur une réserve depuis ton enfance, tu es éduquée, tu t’entraînes et ….tu t’occupes de tes enfants! ».

Entendez-vous le disque grafigner dans votre tête? Car moi c’est le son que j’ai entendu à ses paroles et celui que j’entends encore en rapportant cette conversation….

Tout de suite je fais une parenthèse. Patrick est une personne que j’estime beaucoup, qui a un excellent jugement en plus d’être un humain extrêmement sensible et généreux. Alors pourquoi ces propos?

En essayant de comprendre l’origine de ses nombreux stéréotypes, je me suis rendu compte de l’ampleur de ses idées préconçues et cela sans que je ne m’en sois jamais aperçu avant cette fameuse soirée. J’avais devant moi, une personne qui avait tout faux sur l’image de la femme autochtone et mon devoir était de relativiser les choses.

J’ai respiré un grand coup et j’ai pris le temps de lui expliquer entre autres mon extrême inconfort vécu dans certaines situations. Par exemple, parce que je ne suis pas blonde, la peur que je ressens à être une femme autochtone lorsque j’ai à me promener dans certains milieux urbains comme Val-d’Or ou même Edmonton où je suis allée plusieurs fois pour mon travail.

J’ai dû aussi lui faire part du nombre de fois que j’ai eu à déconstruire les mythes de la femme autochtone aux mœurs légères; vous savez les blagues plates de la femme au sang chaud? Bref, ce dialogue a été utile, car il a permis à une personne de plus de comprendre l’importance des recommandations qui seront partagées pour TOUTES les femmes autochtones.

En 2018, Ottawa a refusé la prolongation demandée par l’ENFFADA. Le fédéral a invoqué entre autres qu’il désirait répondre aux recommandations du rapport avant l’élection fédérale de l’automne 2019. Mais c’est demain ces élections! Est-ce que je miserais sur le gouvernement actuel pour effectuer le changement radical que j’attends? Pas vraiment. Sur quel parti politique alors? Aucun. Dans les faits je mise sur chacun d’entre nous.

Trois convictions

Ma première conviction est que j’ai la certitude que l’ENFFADA ciblera avec justesse ce qui doit être mis en évidence. Malgré que cette enquête ait été confrontée à un manque de temps, les commissaires ont tous une expérience pertinente, ils sont tous autochtones et trois d’entre eux sont des femmes. La qualité de leur jugement m’apparaît incontestable. J’ai confiance en leurs capacités d’analyse et je crois que leur rapport sera guidé par une compréhension profonde des effets dévastateurs provoqués par la colonisation ainsi que des valeurs culturelles et spirituelles des Autochtones.

La seconde conviction est qu’il y a selon moi un manque de volonté réelle du gouvernement actuel à réformer en profondeur les institutions étatiques pour améliorer la sécurité des femmes autochtones au pays. Le gouvernement libéral m’a très peu impressionnée par des actions concrètes en regard de plusieurs promesses électorales faites auprès des Autochtones.

Finalement, ma dernière conviction repose sur l’expérience passée des différentes Commissions. Les commissions d’enquête se succèdent et apportent parfois de petits changements. Mais jamais assez. J’ai la conviction que l’ENFFADA réussira à produire quelques petits changements tout comme les commissions précédentes telles que The Aboriginal Justice Implementation Commission (1991), la Commission royale sur les Peuples autochtones (1996) et la Commission de vérité et réconciliation du Canada (2015). Mais sans plus, ni moins. Car il y a lieu que la société au grand complet voit et comprenne la nécessité des changements à faire et ce n’est tristement pas encore le cas actuellement.

J’ai l’air pessimiste? Peut-être. Pourtant au moment d’écrire cette chronique, je réalise que j’aurais bien aimé avoir une quatrième conviction à partager. Celle d’avoir la certitude qu’à partir du dévoilement de ce rapport, on aura enfin une société qui se mobilise pour que la femme autochtone ne soit plus considérée comme un être humain invisible. La conviction que c’est terminé ce pays où cette femme autochtone a si peu de valeur que même disparue, on ne se préoccupe pas d’elle!

Alors ce qui devient capital, c’est que tous soient interpellés par ce que nous lirons lundi prochain. Cette lecture doit impérativement devenir décisive pour tout policer, tout avocat, tout travailleur social, tout enseignant, et tout commis dans un dépanneur qui est témoin de quelque chose de déplacé à l’endroit une femme autochtone. Tout le monde quoi! Et sans exception! Fini l’inertie!

Je souhaite que plus personne n’ait le choix de mettre l’épaule à la roue en lisant ce rapport pour que cesse cette violence envers les femmes autochtones. C’est à nous tous que reviendra la responsabilité de changer les politiques et les pratiques institutionnelles mises en place pour lutter contre la violence faite aux femmes et aux filles autochtones.

Un rapport de plusieurs centaines de pages étayera désormais l’existence de cette violence systémique faite aux femmes autochtones et ignorer les recommandations de l’ENFFADA après le 3 juin 2019 m’apparaîtra comme d’une lâcheté inqualifiable.

*Notre chroniqueuse utilise la graphie traditionnelle

**kitci mama = façon dont j’appelle ma grand-mère