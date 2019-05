Espaces autochtones en direct : L’Arctique à l’heure des changements climatiques

Nous recevons comme invités Nicolas Lecomte, titulaire de la Chaire de Recherche du Canada en Écologie Polaire et Boréale à l'Université de Moncton et José Gérin-Lajoie, coordonnatrice de recherche, département des sciences de l’environnement et du Centre d’études nordiques à l'Université du Québec à Trois-Rivières.

Notre chroniqueuse Matisse Harvey, de Regard sur l'Arctique (Nouvelle fenêtre) , sera aussi de la discussion.