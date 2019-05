Suicides chez les Autochtones : la solution passe par les travailleurs locaux de la santé

Notre chroniqueuse Cyndy Wylde se penche cette semaine sur l'enjeu du suicide qui fauche une partie de la jeunesse autochtone, en particulier chez les communautés inuit*. Elle propose qu'une plus grande place soit faite aux travailleurs inuit de la santé, quitte à bousculer les règles imposées par les ordres professionnels.

Il y a peu de temps, j’entendais le Dr Stanley Vollant dire : « On est pire qu’on était. Le taux de suicide n’a jamais été aussi élevé ».

Personnellement, je ne connais aucune Première Nation ou aucun Inuk qui ait déjà vécu dans une communauté autochtone et qui n’ait pas eu à vivre l’effet dévastateur d’un suicide dans son entourage immédiat. Souvent, c’est même plus d’une fois.

Pourtant, bien que qualifié de crise de santé publique de façon quasi régulière, le taux de suicides chez les Autochtones, notamment chez les jeunes, ne semble pas faire bouger les gouvernements fédéral et provincial comme cela le devrait. En tout cas pas assez pour être témoin d’une réelle envie de transformer les façons de faire actuelles.

Le suicide chez les jeunes des Premières Nations ou les Inuit est une question politique qui touche à la fois Ottawa, Québec et les organisations politiques autochtones. Je vois de belles initiatives provenant des organisations autochtones.

Par contre, il y a des obstacles qui persistent. Et ces derniers pourraient être réglés par une volonté réelle des gouvernements.

Le cas du Nunavik

En 2018, une autre vague de suicide était identifiée à Purvunituq. La proportion des personnes mortes par suicide au Nunavik équivalait à l’échelle montréalaise, aux suicides de 11 000 personnes.

Si 11 000 Montréalais s’étaient enlevé la vie durant la même période, quelles réactions auraient eu les gouvernements? La société en générale? Je suis certaine qu’il y aurait eu une revue systématique des programmes et services afin d’identifier et surtout d’éliminer ce qui aurait conduit à une telle crise.

La semaine dernière, un jeune Inuk s’est lui aussi enlevé la vie. Je me suis demandé s’il avait eu accès à des services. Je me suis interrogé aussi dans l’affirmative sur l’état des services à Salluit.

Est-ce que ces services sont adéquats, sécurisants et surtout est-ce que ces services étaient donnés dans sa langue?

Je n’ai pu faire autre chose que me demander ce qu’il était advenu des solutions proposées par les dirigeants du Nunavik dans la prise en charge de leurs services de santé pour leur permettre de gérer ce genre de situation.

Les ressources

Certaines communautés autochtones ont grandement besoin que les ressources financières qui leur sont allouées soient revues à la hausse. Cela doit être dit et répété.

Or, j’ai été surprise d’apprendre que pour d’autres communautés, notamment dans les villages du Nunavik, le problème principal n’est pas un problème d’argent. La Régie régionale de la Santé et des Services sociaux du Nunavik (RRSSSN) affirme ne pas avoir de difficulté particulière de financement.

Une difficulté majeure est que le réseau s’appuie généralement sur des professionnels non inuit pour offrir des soins de première ligne au Nunavik. Il en résulte entre autres un roulement important de personnel et des difficultés de recrutement.

L'autdétermination sur le plan de la santé

L’un des enjeux les plus complexes de la gouvernance de la santé au Nunavik est en lien avec le contexte organisationnel du ministère de la Santé et des Services sociaux.

La RRSSSN est encadrée légalement par le ministère de la Santé et de Services sociaux, un ministère dont les décisions sont prises à Québec. Les répercussions d’une telle centralisation touchent principalement l’application difficile de la règlementation qui en découle dans le Nunavik, situé à des milliers de kilomètres de la capitale.

Actuellement les services sont peu ou pas offerts dans la langue maternelle des bénéficiaires, car la plupart des professionnels proviennent du Sud. Ces travailleurs seraient aussi peu connaissant de la culture inuit.

Dans plusieurs situations, les travailleurs inuit ne peuvent pas intervenir, car ils ne sont pas accrédités par les ordres professionnels pour le faire.

Un comité a été créé le 18 janvier 2016 par la ministre de la Justice du Québec afin de faire face aux nombreuses difficultés à livrer les services sur le terrain et à surmonter les obstacles rencontrés par les Autochtones. Le mandat du comité consistait à documenter la situation et à identifier des pistes de solutions.

La RRSSSN a retenu des recommandations qu’elle pourrait notamment assurer les mises à niveaux des compétences, mais d’une façon différente des ordres professionnels pour le personnel inuit, à commencer par offrir des formations données en Inuktitut.

La Régie veut aussi faire reconnaître les compétences professionnelles des travailleurs inuit. Cependant, il semble y avoir des résistances des ordres professionnels, une attitude qui entrave l’avancée de ce dossier.

Conditions de travail des employés inuit

Les conditions de travail offertes aux employés inuit sont inéquitables et discriminatoires à comparer aux travailleurs qui proviennent du Sud.

Les conventions collectives offrent en effet des bénéfices aux travailleurs de l’extérieur. Par exemple on offre un logement à prix modéré, parfois on fournit une voiture localement et des billets d’avion pour des retours dans le Sud.

Ces avantages sont offerts aux employés recrutés à plus de cinquante kilomètres de leur lieu de travail. Les Inuit qui ont le statut de travailleurs locaux n’ont pas accès à ce genre de bénéfice. Il s’agit d’une situation qui engendre évidemment de grands malaises au sein des équipes et qui parfois cause même de l’animosité entre les travailleurs.

Ce traitement inégal augmente aussi les difficultés de recrutement de travailleurs locaux, en dévalorisant les carrières en santé et services sociaux auprès des Inuit du Nunavik.



Regard sur l’avenir

Bien que discuté amplement depuis plusieurs années, le problème demeure entier.

Combien de suicides faudra-t-il encore pour que les gouvernements écoutent réellement ce que les Inuit ont à leur dire? Combien de rapports et d’études seront nécessaires pour répéter les mêmes propositions?

Car oui les communautés autochtones, dont celles du Nunavik, ont des plans d’action. D’ailleurs, elles sont les mieux placées pour savoir ce qui est bien pour leurs membres.

J’ai déjà entendu Mme Minnie Grey, Directrice générale de la RRSSSN affirmer qu’ils étaient les meilleurs architectes de leur société. Elle a tellement raison. Les professionnels du sud doivent les soutenir et non leur dire comment faire, car de toute évidence, les résultats sont depuis longtemps très peu concluants.

Même au plan financier il y aurait des calculs à faire, car la façon de procéder actuelle coûte très cher. Envoyer des avions pleins de psychologues ou d’intervenants sociaux n’a pas aidé jusqu’ici. Ces coûts sont astronomiques et c’est stérile comme démarche.

D’ailleurs ils repartent tous. Sauf de rares exceptions.

*Notre chroniqueuse utilise les termes en usage par les Inuits, dont « Inuk » qui désigne une personne au singulier et Inuit, sans « s », pour le pluriel. Quand « inuk » ou « inuit » sont utilisés comme adjectifs, ils demeurent invariables.