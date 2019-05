Une rencontre internationale pour discuter de littérature autochtone

Même si sa langue maternelle – l’innu-aimun – est en bonne santé comparativement à celle d’autres nations, elle rappelle qu’il faut rester vigilant, puisque de plus en plus celle-ci se transforme au contact du français. « Notre langue est assez parlée, je pense qu’on est environ 60 % de locuteurs, mais déjà la génération des jeunes enfants, ils ne sont plus des locuteurs et leurs parents sont des personnes qui s’expriment beaucoup plus en français maintenant », souligne-t-elle.

On tente de prévenir les conséquences d’une possible perte de la langue. Natasha Kanapé Fontaine

Une autre menace à la préservation de sa langue maternelle est le mélange de plus en plus courant entre l’innu-aimun et le français, selon elle.

Un événement international

La réunion du Comité de traduction et des droits linguistiques qui se tient à San Cristóbal de las Casas, au Maxique, rassemble une centaine d’auteurs autochtones de différentes régions du monde. Photo : fournie par Natasha Kanapé Fontaine

Portée par l’organisme PEN International, l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO) et des organisations locales, la réunion du Comité de traduction et des droits linguistiques rassemble une centaine d’auteurs des quatre coins de la planète et a pour thème « Écrire le futur en langues autochtones ». Natasha Kanapé Fontaine est la seule Canadienne présente, invitée par le Centre québécois du PEN international.

Elle participera d’ailleurs samedi à un panel sur la place de l’écriture des femmes pour porter les enjeux autochtones.

L’apport technologique

Selon des auteurs cités par la poète innue, il a été question d’établir des initiatives pour que « les langues ne soient pas seulement vécues au quotidien comme dans les conversations, comme dans les manifestations artistiques. »

Investir les outils numériques devient donc primordial.

« Chez nous, comme on a la chance d’être dans un pays industrialisé, je pense que de plus en plus, il serait vraiment important d’investir dans les technologies, le web et les médias sociaux pour que les gens – nos jeunes surtout – puissent lire et s’exprimer de plus en plus dans leur langue sur les plateformes qu’ils utilisent au quotidien », soutient-elle.

Témoigner et traduire sa propre communauté

Revigorée par ses échanges avec ses pairs, dont certains ne profitent pas de conditions aussi favorables que celles des peuples autochtones du Canada, Madame Fontaine souligne qu’un événement de cette envergure permet de remettre en perspective un certain rapport à la société. « Des fois, ils n’ont pas les ressources financières, ni les ressources humaines, ni les lieux et des fois ni même les droits, alors qu’on a quand même la chance d’avoir plusieurs de ces éléments-là au Québec. »

L’une des hypothèses abordées tout au long de la réunion se déroulant dans la municipalité de San Cristóbal de las Casas, une importante ville de l’État du Chiapas, est celui de la transmission des valeurs et du fonctionnement social à l’intérieur d’une communauté.

L’écrivain autochtone serait un traducteur de ses pairs, mais aussi « de la façon que son peuple perçoit la société dans laquelle il se trouve ». Il serait un témoin privilégié pour analyser « la relation entre sa propre culture et la culture extérieure ».

Des nombreuses discussions, conférences et tables rondes de la réunion, Natasha Kanapé Fontaine retient entre autres que « l’écrivain autochtone aurait aussi une responsabilité de mieux faire connaître l’art et la culture au public qui n’est pas autochtone, de porter sa culture au quotidien, mais aussi de se réapproprier et de revitaliser sa langue. » Le tout, dans le but de témoigner de la culture autochtone au sens plus large.

Pour expliquer l’importance que revêt la littérature dans la préservation des langues, Natasha Kanapé Fontaine utilise une citation du poète mexicain Juan Gregorio Regino, présent à la réunion. « L’écrivain autochtone est un activiste ».

Juan Gregorio Regino sera d’ailleurs en visite à Montréal du 3 au 5 mai, dans le cadre du festival Métropolis bleu, qui célèbre la littérature issue de diverses cultures.

Par leurs écrits, les hommes et femmes de lettre rappellent au grand public la présence contemporaine de leur identité, ainsi que la complexité de sociétés multiples qui occupent un même territoire.

Quand on observe ces relations-là, c’est devenir poète. Natasha Kanapé Fontaine