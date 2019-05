La prise de parole des écrivains et dramaturges autochtones

Le Festival littéraire international de Montréal Metropolis bleu et le Festival du Jamais Lu franchissent « les solitudes » et donnent une vitrine aux auteurs et dramaturges qui représentent « la renaissance identitaire autochtone. » Nahka Bertrand, Dénée des Territoires du Nord-Ouest, vient nous en parler. Elle est une des co-directeurs artistiques de cette 18e édition du Jamais Lu.

Isabelle Picard s'intéresse au futurisme autochtone, un courant qui s'inscrit aussi en littérature et Matisse Harvey se penche sur le théâtre inuit dans l'Arctique.