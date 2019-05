Revers pour un groupe métis du Québec en Cour suprême

« On a fait tous nos devoirs, on a travaillé énormément dans ce dossier juridique. On a le sentiment de devoir accompli », affirme néanmoins René Tremblay, chef de la Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la Seigneurie de Mingan (CMDRSM), qui appuie le groupe de chasseurs dans ses démarches juridiques.

L’affaire remonte à 1999. Ghislain Corneau et d’autres chasseurs sont accusés d’avoir construit un camp de chasse sur des terres publiques sans l’autorisation de l’État. Le camp situé près des monts Valins, au nord-est de Saguenay, est alors démoli par le gouvernement.

Depuis, le groupe, avec le soutien de la CMDRSM, revendique son droit de pratiquer ses activités ancestrales – la chasse, la pêche – sans être importuné par le gouvernement.

Le groupe qui s’identifie comme Métis a porté sa cause devant la Cour suprême l’année dernière après avoir perdu devant Cour d’appel du Québec. Avec ce refus du plus haut tribunal du pays, la décision de la Cour d’appel est maintenue.

En 2015, le juge de la Cour supérieure Roger Banford avait estimé que les intimés n’avaient pas réussi à démontrer l’existence d’une communauté métisse historique au Québec, soit le premier critère du jugement Powley, qui établit les critères déterminant les droits des Métis. Leur démarche, affirmait le juge, était en outre dictée « par l'opportunisme ».

Photo : Radio-Canada

La bataille d’autres groupes métis

Ce nouveau jugement de la Cour suprême pourrait dissuader d’autres groupes qui tentent eux aussi de se faire reconnaître comme Métis devant le système judiciaire, et d’avoir accès aux mêmes droits que les Autochtones.

La Cour d'appel a récemment rejeté la requête de la Nation métisse autochtone de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent et des Îles-de-la-Madeleine. Le groupe plaidait son identité métisse pour qu'Ottawa lui rembourse ses frais juridiques dans une affaire de pêche illégale.

Le groupe a aussi fait part de son intention d’être entendu devant la Cour suprême.

« Le Québec s’est lancé dans un exercice de négation épouvantable d’une de ses composantes fondatrices. Les Métis autochtones sont une des composantes fondatrices », dénonce René Tremblay.

S’il s’agit de la fin de sa démarche juridique, la Communauté métisse du Domaine-du-Roy et de la Seigneurie de Mingan affirme qu’elle explorera d’autres avenues pour faire reconnaître ses droits. « Nous allons démarcher conjointement avec le gouvernement canadien, qui a des programmes qui visent la reconnaissance de nos communautés », indique M. Tremblay.

Ces démarches juridiques ont coûté plus de 400 000 $ en honoraires d’avocats à la CMDRSM. Le groupe finance ces frais à même la cotisation annuelle (40 $) de ses 5000 membres. Chaque nouveau membre contribue en outre une fois au « fonds de défense » (100 $).

Le conseil de bande de Mashteuiatsh s’était réjoui en 2015 du jugement de la Cour supérieure, qui avait rejeté les prétentions du groupe de chasseurs. Les Innus n'aiment pas voir un groupe invoquer des droits ancestraux sur les terres qu'ils revendiquent eux-mêmes.

Pour René Tremblay, il est « clair qu’il s’agit d’une souveraineté partagée ». « Les Métis ont toujours cohabité avec leurs cousins innus », souligne-t-il.

Espaces autochtones a contacté les communautés de Mashteuiatsh et d’Essipit afin d’obtenir leur commentaire, mais n'avait pas encore été rappelé au moment d'écrire ces lignes.