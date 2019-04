Lepage au Soleil : dans les coulisses de la polémique

Un an après la controverse autour de la pièce de Robert Lepage Kanata, un documentaire sur les coulisses du spectacle relance la polémique. Dans Lepage au Soleil - à l'origine de Kanata, la réalisatrice Hélène Choquette donne toute la parole aux créateurs du projet. Un choix qu'elle défend bec et ongles.

Le film suit Robert Lepage et ses comédiens dans la production du spectacle. Un tournage qui a commencé en 2016, bien avant la polémique sur l’appropriation culturelle et la représentation des Autochtones. Une caméra qui nous amène de l'ouest canadien jusqu'à Paris.

Le documentaire s’intéresse avant tout à la trentaine de comédiens du Théâtre du Soleil, compagnie française fondée par Ariane Mnouchkine, qui confiait pour la première fois les rênes d’une production à un autre metteur en scène. C’est à cette troupe venue des quatre coins du monde - d’Irak jusqu’à l’Australie - que la cinéaste donne la parole, en faisant des parallèles entre leurs cultures, leurs vécus, et celle des Autochtones.

Rappelons que la pièce de Robert Lepage retrace l’histoire du Canada à travers sa relation avec les Autochtones, en évoquant l’épisode des pensionnats autochtones ou encore celui du millier de femmes disparues et assassinées. La pièce ne compte aucun comédien issu des nations autochtones, ce qui en avait dérangé plusieurs.

« C’est universel cette histoire-là », dit Robert Lepage dans le documentaire, sorte de présage aux débats sur la représentation qui allaient s’en suivre à l’été 2018 et qui ont entraîné l’annulation du spectacle. Une nouvelle version de la pièce a toutefois été présentée l’hiver dernier en France.

« Kanata n’a pas été joué. Kanata, c’est un acte remanié sur trois », précise en entrevue la réalisatrice de Lepage au Soleil Hélène Choquette, qui affirme avant tout avoir voulu faire un film pour montrer « comment c’était avant la controverse ».

« Les gens doivent comprendre comment aussi les comédiens du Théâtre du Soleil, qu’on n’a jamais entendu dans cette controverse, ont pu ressentir la chose quand ils ont vu ce qui s’écrivait à leur sujet, alors que personne n’avait vu la pièce », affirme la cinéaste, obligée ces jours-ci de défendre son film.

D’ailleurs, la documentariste à qui l’on doit aussi les films Chienne de vie et Les discrètes assume son parti pris. « Moi je suis documentariste et je n’ai pas besoin d’être objective. Alors oui, et je ne m’en cache pas, j’ai pris le parti de montrer ce que Robert Lepage aspirait à faire avec cette troupe de théâtre », dit-elle.

Affiche pour le documentaire Lepage au Soleil - à l’origine de Kanata réalisé par Hélène Choquette Photo : Courtoisie

La réalisatrice qui affirme faire des films pour les « personnes sans voix » se dit par ailleurs sensible à la cause des Autochtones. Son film Avenue Zéro (2009), rappelle-t-elle, se penche sur la traite de personnes au Canada, un phénomène qui affecte particulièrement les femmes autochtones.

« On peut critiquer mon film. Mais il ne faudrait pas discréditer ma démarche professionnelle et éthique, mes 18 ans de carrière, pour ça. Je n’ai pas fait un film de propagande, j’ai fait un film qui endosse la démarche de Robert Lepage », se défend-elle, ajoutant que le metteur en scène n'a eu aucun droit de regard sur son film.

« Souffler sur les braises »

En entrevue avec Espaces autochtones, l’écrivaine innue Maya Cousineau-Mollen, qui avait rencontré Robert Lepage l’été dernier avec d’autres artistes autochtones pour trouver un terrain d’entente, est ressortie du film avec un sentiment mitigé.

Elle se dit particulièrement dérangée par la fin du documentaire, moment où défilent pendant quelques minutes des critiques tous azimuts de la pièce, sans nommer les auteurs de ces critiques. C’est d’ailleurs la seule mention que fait le documentaire de la controverse qui a ébranlé l’oeuvre de Robert Lepage.

« J’ai l’impression que [Hélène Choquette] souffle sur les braises et qu’elle garde la confusion entre la position de beaucoup d’Autochtones, qui demandent une meilleure représentation en art dans le contexte de la réconciliation, dont nos lettres font état, et la haine de certains quidams dans les réseaux sociaux », souligne-t-elle. (Mme Choquette affirme que tous les extraits viennent de médias ou de personnes citées dans les médias).

Maya Cousineau-Mollen rappelle par ailleurs que la pièce a été annulée en raison non pas de la grogne des artistes autochtones, mais parce que des producteurs ont retiré leurs investissements.

« Nous avons simplement amorcé une discussion qui nous semblait juste dans le contexte de la réconciliation des célébrations du 150e anniversaire de la confédération », estime l’écrivaine.

Lepage au Soleil - à l’origine de Kanata prend l’affiche le vendredi 26 avril.