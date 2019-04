L'exemple du régime de protection de la jeunesse attikamek

Depuis cinq mois, le Conseil de la Nation Atikamekw est complètement autonome en ce qui concerne la protection de ses jeunes de Manawan, Wemotaci et La Tuque. Un système qui s’est peaufiné sur presque 20 ans et qui pourrait devenir un modèle alors que le fédéral a déposé un projet de loi visant à céder le contrôle de la protection de l’enfance aux communautés autochtones.



Outre notre chroniqueuse Isabelle Picard, ethnologue et chargée de cours à l'UQAM, nous recevons le grand chef du Conseil de la Nation Atikamekw, Constant Awashish, et la journaliste Marie-Laure Josselin.

Un reportage de Marie-Laure Josselin sur ce sujet sera diffusé le 21 avril à l'émission Désautels le dimanche sur ICI PREMIÈRE.