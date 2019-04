Les Redmen de McGill changeront de nom

« Je vous annonce donc qu’à compter d’aujourd’hui, les équipes sportives universitaires masculines de McGill ne porteront plus le nom Redmen », affirme dans un communiqué Suzanne Fortier, principale et vice-chancelière de McGill.

« À cet effet, j’ai demandé au Pr Fabrice Labeau, premier vice-principal exécutif adjoint par intérim, Études et vie étudiante, de mettre sur pied un comité directeur chargé de mener, auprès de nos athlètes universitaires et de l’ensemble de la communauté mcgilloise, un processus consultatif visant le choix d’un nouveau nom que tous pourront porter – et célébrer – avec fierté », ajoute-t-elle.

Le commissaires aux affaires autochtones de l’Association étudiante, Tomas Jirousek, qui a mené une campagne sans relâche depuis l’automne dernier pour changer le nom des équipes, s’est dit « fou de joie ».

« Je pense que cela constitue un moment fort pour les étudiants autochtones. Nous avons démontré que nous avons la capacité de nous exprimer sur les problèmes qui nous préoccupent et que nous pouvons mobiliser [les étudiants] pour des causes importantes », affirme-t-il à Espaces autochtones.

L’étudiant en science politique et membre de l’équipe d’aviron estime par ailleurs que la campagne a « vraiment été un exemple de la manière dont le leadership autochtone et les alliés non autochtones peuvent parvenir à la réconciliation ».

Le jeune homme de la Première Nation Kainai a mobilisé l’automne dernier des centaines de personnes aux portes de l’université pour réclamer le changement de nom des Redmen. Quelques semaines plus tard, les étudiants de McGill votaient en faveur du changement de nom des équipes lors d’un référendum.

L’Université a longtemps hésité avant de rendre sa décision d’abandonner ou non l’appellation. En janvier, la direction annonçait qu’elle avait besoin de temps pour « réfléchir » et consulter différents groupes.

L'étudiante Ella Martindale, originaire de la nation Cowichan, s'est dite également « enchantée ». Elle a tenu à souligner que la campagne pour changer le nom des Redmen « dure depuis des décennies, et que nous avons été soutenus par des étudiants et des militants autochtones qui nous ont précédés ».