115 millions de dollars pour réduire le coût de la vie au Nunavik

Québec renouvelle ainsi une entente signée entre l’Administration régionale Kativik et le gouvernement péquiste de Pauline Marois, en 2013. L’aide est passée de quelque 5 millions par année au début des années 2010 à presque 20 millions aujourd’hui.

Le gouvernement versera ce montant à l'Administration régionale Kativik pour permettre la mise en œuvre d'une série de mesures qui viseront notamment à diminuer les prix à la consommation, notamment les aliments ou l’essence. Une bouteille de jus d'orange peut coûter plus de 16 $ dans la région.

« Le Nunavik est situé complètement à l'extérieur des grands réseaux de distribution alimentaire ou commerciale. L'absence de routes et la rigueur du climat entraînent une hausse considérable du coût des biens et des services, ce qui accroît grandement le fardeau des familles du Nunavik », a déclaré dans un communiqué la ministre Sylvie d’Amours, qui était en visite cette semaine dans le Grand Nord.

« L'aide financière accordée par le gouvernement est donc essentielle au maintien et à l'amélioration des conditions de vie au Nunavik », ajoute-t-elle.

Des besoins de base comme se nourrir et se loger constituent plus de 60 % des revenus des ménages du Nunavik, et ce chiffre peut monter jusqu’à 70 % pour les ménages à faible revenu, selon une étude financée par Québec et Kativik en 2016.

Comparativement, ces dépenses dans la province tournent autour de 40 %.

« Un panier d’épicerie qui coûterait 100 $ à Québec coûterait 150 $ dans le Nord », illustre le sociologue Gérard Duhaime, qui a dirigé l’étude. Et cet écart serait beaucoup plus grand si cette aide n’existait pas, ajoute-t-il.

Le professeur à l’Université Laval estime que de tels programmes d'aide existent en raison de voix autochtones qui « se font de plus en plus entendre ».

D'autres communautés autochtones reculées du Québec, où le coût de la vie est également très élevé, n'ont cependant pas droit à une telle aide, relativise-t-il.