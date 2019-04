Le rapport final de l’ENFFADA sera dévoilé le 3 juin

Attendu le 30 avril, le rapport de l'Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées (ENFFADA) sera finalement présenté aux différents paliers de gouvernement le 3 juin.

La rédaction du document est terminée, mais une traduction de la plus haute qualité doit maintenant être effectuée, peut-on lire dans le communiqué émis par l’ENFFADA mercredi matin. C’est à cette condition que le gouvernement fédéral a accepté de reporter la date de dépôt du rapport.

Deux ans de travaux et d'audiences, ponctués de dizaines de démissions et de licenciements depuis ses débuts en 2016, ont été nécessaires pour réunir les témoignages de plus de 1400 survivantes de la violence et leurs proches.

Une centaine d’experts, de représentants gouvernementaux et de Gardiens du savoir se sont également fait entendre et près de 1000 témoignages ont été exprimés par l’entremise d’expressions artistiques.

Les quatre commissaires ont sillonné le pays en 2017 et 2018 pour participer à 24 audiences et séances de consignation des déclarations. Ils avaient demandé deux années supplémentaires pour terminer leurs travaux. Ils ont obtenu six mois.

Un processus de validation a été mené auprès de divers comités consultatifs pour compléter la rédaction finale du rapport qui permettra de « rendre hommage aux femmes et aux filles autochtones disparues et assassinées, de soutenir la guérison des familles, des survivantes et les collectivités métisses, inuites et des Premières Nations, et de bâtir un avenir plus sûr pour toutes les femmes, les filles, les jeunes et les personnes 2ELGBTQQIA. »

Le document sera dévoilé lors d’une cérémonie publique de clôture le 3 juin à Gatineau, au Québec en présence des gouvernements du Canada, des provinces et des territoires.