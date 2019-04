La communauté autochtone de l'Université Concordia dévoile son plan d'action

L'Université Concordia a dévoilé sa feuille de route pour construire un « avenir plus équitable et inclusif » avec les Autochtones.

Le groupe directeur sur les directions autochtones a lancé un plan d’action contenant 39 mesures qui a été créé en partie pour répondre aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada (CVR).

« Le plan que nous avons élaboré est conçu comme un guide et un outil », a affirmé Heather Igloliorte, professeure agrégée au département d’histoire de l’art et conseillère spéciale à l’avancement des savoirs autochtones auprès du vice-recteur exécutif aux affaires académiques.

« Nous avons identifié un certain nombre d’actions concrètes dans des secteurs clés qui ont le potentiel de transformer la gouvernance, les étudiants, la faculté, le personnel, l'environnement culturel, l'engagement communautaire, nos programme d'études, la pédagogie et la recherche », a déclaré Heather Igloliorte lors du lancement.

Le groupe directeur sur les directions autochtones a été mis sur pied en 2016 avec le mandat d’explorer, de définir et de soumettre des recommandations dans domaines jugés prioritaires, où l’Université Concordia peut mieux répondre aux principes de réconciliation et à l’appel à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada.

William Lindsay occupe le poste de directeur principal des directions autochtones à l'Université Concordia depuis le mois de janvier. Photo : Radio-Canada / Jessica Deer

Il a aussi tiré son inspiration de la Commission royale sur les peuples autochtones, des principes d’Universités Canada en matière d’éducation des Autochtones et de la Déclaration des Nations Unies pour les droits des peuples autochtones.

« C’est une journée pour être reconnaissant à Concordia d’avoir la chance de pouvoir de commencer quelque chose de nouveau qui sans aucun doute aurait dû commencer il y a longtemps », a dit Graham Carr, vice-recteur exécutif aux affaires académiques de l'Université Concordia.

« Pour moi, le coeur de notre démarche n’est pas de se réveiller un matin et de dire que l’université a coché toutes les cases des recommandations. L’attention devrait plutôt porter sur les actions prises », a-t-il ajouté.

Programmes de sensibilisation

Parmi les recommandations, on retrouve entre autres la décolonisation et le développement de programmes de sensibilisation contre le racisme à l’endroit des Autochtones. Photo : CBC / Jessica Deer

Parmi les recommandations, on retrouve entre autres la décolonisation et le développement de programmes de sensibilisation contre le racisme envers les Autochtones à l'intention des professeurs, des membres de l’administration et des étudiants, la création d’un centre culturel autochtone sur le campus, et renommer ou nommer des locaux ou bâtiments afin de souligner la présence et l'histoire autochtones.

De plus, le groupe directeur sur les directions autochtones souhaite une révision du processus d’admission pour que l’université détienne des données précises sur le nombre d’étudiants autochtones inscrits à ses programmes.

William Lindsay, directeur principal des directions autochtones, a dit que le travail sur les recommandations formulées avait déjà débuté.

Il y a des règles gouvernementales qui vous lient les mains quant à savoir comment vous pouvez demander qui est un étudiant autochtone. William Lindsay, directeur principal des directions autochtones

« Ce que l’université est en train de faire est de trouver sa façon de demander aux étudiants s’ils appartiennent à une communauté des Premières Nations, métisse ou Inuite dans leur demande d’inscription. Nous allons commencer à faire cela cette année afin d’être en mesure de recenser nos étudiants d’une manière fiable, parce que nous avons été incapables de compter le nombre d’étudiants métis ou des étudiants sans statut en tant qu'étudiants autochtones.

Parmi les 39 recommandations, plusieurs ont été mises en place ou sont en train d’être implantées, comme par exemple le développement d'une reconnaissance territoriale et d’un protocole institutionnel visant à faire participer les aînés autochtones, détenteurs de savoir et membres de communautés établies.

Wahéhshon Shiann Whitebean est une diplômée de l'Université Concordia. Photo : CBC / Jessica Deer

Étudiante diplômée, Wahéhshon Shiann Whitebean a rédigé le protocole, qui a tenu compte des expériences vécues par les aînés issus de sa communauté de Kahnawake. Ils ont rencontré des difficultés lorsqu’ils ont été invités dans les classes de cour ou pour prononcer des discours à l’université.

« C’était une bonne occasion de semer une graine, de donner aux gens un peu d’information à propos du territoire, des protocoles, de la culture et de l’histoire – des choses qui devraient relever du bon sens, selon nous, mais certaines personnes ne comprennent pas ou n'ont pas cette conscience », a affirmé Shiann Whitebean.

Mme Whitebean s’est jointe au groupe directeur sur les directions autochtones lorsqu’il a été créé alors qu’elle était étudiante.

« Mon fils va avoir 18 ans cette année et va commencer le cégep. Alors, il pourra venir étudier ici à Concordia. Dans quel genre d'environnement je veux qu'il soit ? C'est pour cette raison que j'ai décidé de m'impliquer autant », a-t-elle dit.

D’après un reportage de Jessica Deer de CBC