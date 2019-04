L’expulsion de Jody Wilson-Raybould : le symbole d’une réconciliation qui bat de l’aile

[NDLR] Espaces autochtones accueille dans ses pages Cyndy Wylde à titre de chroniqueuse. Une Autochtone, doctorante et chargée de cours à l'UQAT. À intervalle régulier Cyndy nous fera part de ses analyses, de ses coups de cœur, mais aussi de ses critiques. D'accord ou non avec notre chroniqueuse, nous aimerions avoir vos réactions. À Espaces autochtones nous croyons fermement que le débat des idées nous permet de nous approcher d'une vérité faite de mille nuances. Bienvenue Cyndy!

Ce qui est intéressant dans les documents remis par l’ex-bras droit du premier ministre Trudeau, c’est de savoir que Jody Wilson-Raybould avait signifié assez clairement à Gerald Butts que la déloger de son poste de procureure générale, enverrait un bien mauvais message aux Autochtones partout au pays.

Malgré tout, Mme Wilson-Raybould a été éjectée du ministère de la Justice le 14 janvier. De façon générale, les Autochtones ont vu dans ce geste une sorte d’incohérence avec le discours tenu jusqu’ici par le premier ministre sur ses désirs de réconciliation et de rapprochement avec les Autochtones.

Mardi soir, en me rendant à un souper prévu uniquement avec plusieurs femmes autochtones, je me doutais bien que le sort de Mme Wilson-Raybould allait alimenter certaines de nos discussions. Ces femmes admirables ont toutes quelque chose en commun avec l’ex-procureure générale : elles sont des professionnelles et des femmes d’action!

Avant même que je sois rendue à destination, les notifications de plusieurs médias sur mon téléphone annonçaient non seulement l’expulsion de Mme Wilson-Raybould du caucus libéral, mais également qu’elle ne pourrait plus se présenter pour le parti aux prochaines élections.

Un impact sur la réconciliation

Les premières impressions recueillies à chaud auprès de ces femmes autochtones avec qui j’ai eu la chance d’échanger sur le sujet confirment unanimement qu’il y aura forcément un impact certain sur le désir de réconciliation entre les Autochtones et le gouvernement. De part et d’autre, une sorte de méfiance se réinstalle.

J’entends déjà certains décrier ce que je viens d’écrire et je les rassure : quelques femmes autochtones parmi le groupe avaient des questions quant aux motivations de l’ex-procureure générale.

Même si notre opinion n’était pas homogène sur ce point, une tendance se dégageait : le sort de Mme Jody Wilson-Raybould jette une ombre sur les intentions, les réelles motivations et la sincérité du gouvernement actuel à s’engager comme il le dit « à poursuivre nos objectifs avec un esprit de collaboration renouvelé » avec les Autochtones.

Le 12 novembre 2015, rappelez-vous que Justin Trudeau écrivait à sa ministre de la Justice et procureure générale du Canada « qu’aucune relation n’est plus importante pour moi et pour le Canada que la relation avec les peuples autochtones. Il est temps de renouveler la relation de nation à nation avec les peuples autochtones pour qu’elle soit fondée sur la reconnaissance des droits, le respect, la collaboration et le partenariat. »

La lettre précise plus loin : « En votre qualité de ministre de la Justice et de procureur général du Canada, votre objectif primordial consistera à veiller à ce que notre législation respecte les normes les plus élevées en matière d’équité, d’impartialité et de respect de la primauté du droit. »

Il me semble assez évident que Mme Wilson-Raybould a bien tenté de remplir ce mandat : de mettre à l’avant-plan la primauté du droit. Ce principe veut que tous soient soumis à la loi. En effet, nul ne devrait échapper à la loi : ni le gouvernement, ni le premier ministre, ni les ministres, ni le gouverneur général, ni le plus haut fonctionnaire de l’État, ni le Parlement lui-même. Au Canada, certaines mesures sont utilisées pour faire respecter la primauté du droit. L’indépendance du système judiciaire en fait partie.

Une ingérence claire

Or, nos discussions de femmes mardi soir (oui toutes des Autochtones je le répète), revenaient globalement à ce point crucial. Malgré les moyens discutables que Mme Wilson-Raybould a utilisés pour faire entendre sa vérité, il y a tout de même un gros malaise dont peu de gens ne semblent pas vouloir se souvenir, en particulier les libéraux : il y a bel et bien preuve d’ingérence de la part du PM et/ou de son équipe dans les décisions de la procureure générale du pays.

En aucun cas je n’ai envie ici de m’avancer à légitimer les moyens pris pour mettre en lumière les déficiences observées par la procureure générale à cet égard. Je discute du résultat.

On exclut Jody Wilson-Raybould de « l’équipe libérale » parce qu’elle a enregistré le plus haut fonctionnaire en poste? C’est donc réellement Jody Wilson-Raybould qui est une mauvaise coéquipière? C’est elle qui n’est pas digne de confiance parce qu’elle a défendu l’indépendance de la justice

Excusez-moi, mais ici en bon français, je jette la serviette. Une équipe ne doit pas fonctionner à sens unique. Des conclusions rapides semblent mises de l’avant par les Libéraux pour défendre l’indéfendable.

Comme si nous n’y verrions pas clair. Je parle de tous les Canadiens, mais en particulier des Autochtones. Demandez-leur aujourd’hui ce qu’ils comprennent du résultat de ce gâchis…la colère gronde…et une grande tristesse émerge également…le symbole déchu.

Cette histoire ne semble pas terminée et j’ai l’impression que je vous en reparlerai bientôt…