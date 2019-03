Budget fédéral : 4,6 milliards pour la réconciliation

« Nous savons que bâtir un Canada meilleur doit nécessairement inclure des progrès au chapitre de la réconciliation avec les peuples autochtones », a affirmé dans son discours lundi le ministre des Finances Bill Morneau.

Dans son quatrième budget, le gouvernement Trudeau s’engage à remplir sa promesse électorale de fournir de l’eau potable aux communautés autochtones en éliminant d’ici mars 2021 tous les avis d’eau à long terme.

En plus des deux milliards de dollars investi depuis 2015 pour construire et moderniser les réseaux d’alimentation en eau, le gouvernement s’engage à consacrer 739 millions de dollars en plus sur cinq ans. Cet investissement supplémentaire servira à la réparation urgente des réseaux d’aqueduc et à la formation de techniciens, notamment.

Le mois dernier, le ministre Morneau avait souligné le défi « extrêmement compliqué » de la main-d’œuvre pour entretenir les infrastructures. « En l’absence de ressources suffisantes pour faire fonctionner et entretenir les systèmes d’aqueduc et d’égout, il est possible que de nouveaux avis d’ébullition d’eau doivent être émis à l’avenir », peut-on lire dans le budget.

Au 11 mars, 59 avis concernant la qualité de l’eau potable à long terme demeuraient toujours en vigueur dans les communautés autochtones. Ottawa affirme en avoir déjà levé plus de 80.

Enfants et inégalités

Par sept fois depuis 2016, le Tribunal des droits de la personne a jugé que les services fournis par Ottawa ont nui aux Premières Nations. Le gouvernement, a tranché le tribunal, échoue à offrir aux enfants autochtones le même niveau de services sociaux que celui qui est offert aux autres petits Canadiens (principe de Jordan).

Le gouvernement propose donc de fournir 1,2 milliard de dollars sur trois ans afin de réduire cet écart. Cette enveloppe servira notamment à donner accès aux enfants à des équipements médicaux et à des services d’orthophonie ou en santé mentale, notamment.

Un autre 220 millions sur cinq ans ira aux services de santé et d’enseignement aux enfants inuits.

Ces nouveaux engagements surviennent dans la foulée du dépôt du projet de loi C-92, qui vise à céder le contrôle de la protection de l'enfance aux Autochtones et à réduire ainsi le nombre d'enfants placés en famille d'accueil.

Aucun montant n’est toutefois prévu dans le budget pour appuyer directement ce projet de loi.

Langues menacées

Le Canada compte plus de 70 langues autochtones, mais plus de deux tiers d’entre elles sont considérées comme « menacées ». Seulement un enfant autochtone sur sept indique être en mesure de tenir une conversation dans une langue autochtone.

Dans ce contexte, le gouvernement prévoit dans son budget une enveloppe de 333,7 millions de dollars sur cinq afin de préserver et promouvoir ces langues, en plus de créer un Bureau du commissaire aux langues autochtones.

Les libéraux ne prévoient toutefois qu’un investissement de 15 millions cette année, un montant qui ira en augmentant chaque année pour atteindre 116 millions en 2023-2024.

Ces mesures viennent appuyer le projet de loi C-91 sur les langues autochtones déposé le mois dernier.

Revendications territoriales

Cette année, le gouvernement propose par ailleurs de reconstituer le financement du Fonds de règlement des revendications particulières, qui concerne notamment le règlement de griefs fonciers historiques. Plus de 3,1 milliards de dollars seront mis à disposition dans ce fonds, un montant qui s’ajoute aux 4,6 milliards que prévoit le budget pour améliorer la vie des Autochtones.

Ottawa s’engage également à rembourser des prêts contractés par des communautés autochtones en lien à ces négociations de revendications globales, en plus d’effacer leurs dettes. Une enveloppe de 1,4 milliard de dollars sur sept ans est prévue à cet effet.

Les ministères des Services aux Autochtones et des Relations Couronne-Autochtones reçoivent, ensemble, plus de huit milliards de dollars, soit plus que tout autre ministère.