Du Mexique au Canada, la quête identitaire de deux artistes autochtones

L'une est issue du monde de la danse, tandis que l'autre évolue dans le milieu du théâtre. Leticia Vera et Carlos Rivera ont pourtant décidé de mélanger les disciplines dans la pièce Tlakentli pour raconter leur reprise de contact avec la culture et l'histoire de leurs ancêtres autochtones.

Après plusieurs mois de répétition, Leticia Vera et Carlos Rivera seront sur la scène de la Cinquième Salle de la Place des arts du 14 au 16 mars pour présenter Tlakentli. Le spectacle est une version « revisitée » et « améliorée » de leur création originale présentée en 2017 durant le Printemps autochtone d'art.

Originaires du Mexique, les deux artistes de descendance nahua et mixtèque invitent le public au cœur d’un voyage où viennent se mêler, et parfois se télescoper, danse et récit oral.

« C'est une œuvre ultra-symbolique dans laquelle la construction identitaire trouve écho dans plusieurs thèmes contemporains comme l’immigration ou l’acculturation », raconte en entrevue la chorégraphe Leticia Vera.

En outre, bien que sa spécialité soit la danse et que celle de Carlos Rivera soit le théâtre, dans les traditions autochtones, il n’existe pas de séparations strictes entre les arts, précise-t-elle. « Les langages artistiques ont toujours fusionné à travers des rituels ancestraux. »

C’est dans ce principe même que le duo a imaginé ce spectacle produit par le Théâtre Ondinnok et présenté en plusieurs langues : français, anglais, espagnol et nahuatl, l'idiome uto-aztèque encore pratiqué par des millions de personnes au Mexique.

Les artistes Leticia Vera et Carlos Rivera dans leur production Tlakentli. Photo : Théâtre Ondinnok / Anais Gachet

Le titre en dialecte autochtone Tlakentli signifie « les habits », ceux que l’on porte pour différentes occasions. Il y a là une réflexion sur le souci des apparences et celui de la conformité, mais le mot renvoie également à une anecdote familiale très personnelle.

« Mon grand-père, que je n’ai jamais vu et connu, était le tailleur de son petit village au Mexique, confie Leticia Vera. Il possédait une minuscule boutique qu’il avait nommée "L’art de bien se vêtir ". »

« J’ai reçu récemment un portrait de ma famille maternelle, poursuit-elle. Pour la première fois de ma vie, je découvrais le visage de ce grand-père aux traits autochtones. »

En creusant dans son histoire familiale, la chorégraphe a ensuite découvert le récit crève-cœur de ses grands-parents maternels forcés de renier leur identité autochtone. « Réaffirmer aujourd'hui mon origine autochtone est pour moi source d'une grande fierté », lance-t-elle.

Sur scène, notre dualité homme/femme se nourrit des mythes fondateurs de nos cultures autochtones en lien avec le soleil et la lune. À travers nos métamorphoses, on se penche sur des thèmes aussi puissants que la paix, la guérison et le pardon. Carlos Rivera, acteur, danseur et chorégraphe

Leticia Vera et Carlos Rivera sont installés au Canada depuis plusieurs années déjà. Tous deux ont fait le choix de l’immigration, et c’est dans une réaffirmation (et redécouverte) de leurs origines que se construisent dorénavant leurs démarches artistiques.

« Je partage des points communs très forts avec Leticia, ajoute Carlos Rivera. Nous sommes tous les deux des immigrants, des Mexicains et membres des Premières Nations. On est aussi tous les deux à la recherche de nos identités respectives. »

De plus, le spectacle mis en scène par Yves Sioui Durand interroge les conséquences de l’histoire coloniale sur les peuples autochtones des Amériques. Comment retrouver ses racines lorsqu’on est à la fois déconnecté de sa langue et de sa culture?

La réponse se trouve sans doute dans un processus identitaire ouvert sur les autres, renchérit Leticia Vera. « Depuis que je suis arrivée au Canada, j’ai rencontré de nombreuses personnes issues des Premières Nations. Elles m’ont accueillie les bras ouverts, me considérant comme l'une des leurs. Connaître tous ces gens m’a aidée à savoir qui je suis », conclut-elle.

Le spectacle Tlakentli est présenté à la Cinquième Salle de la Place des arts de Montréal du 14 au 16 mars.